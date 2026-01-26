La imagen del día de Manolo Oliveros: "El Camp Nou patas arriba"
Manolo Oliveros recuerda la fuerte granizada que afectó especialmente a los espectadores y periodistas durante el partido entre el FC Barcelona y el Real Oviedo.
Manuel Oliveros
Barcelona
1 min lectura2:06 min escucha
