La imagen del día de Manolo Oliveros: "El Camp Nou patas arriba"

Manolo Oliveros recuerda la fuerte granizada que afectó especialmente a los espectadores y periodistas durante el partido entre el FC Barcelona y el Real Oviedo.

LA IMAGEN DEL DIA | 26 ENERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura2:06 min escucha

