La imagen del día de Manolo Oliveros: "Barcelona, imagen mundial"

La Ciudad Condal dará la salida al Tour de Francia 2026. Así lo ve Manolo Oliveros, en Esports COPE.

LA IMAGEN DEL DIA | 23 OCTUBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:29 min escucha

