La imagen del día de Manolo Oliveros: "El 3 a 2 y a su lado la Supercopa"

Manolo Oliveros analiza el triunfo del conjunto de Hansi Flick sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, en Arabia Saudí.

La imatge del dia Manolo Oliveros 07-01-2026
LA IMAGEN DEL DIA | 12 ENERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:56 min escucha

