El Mirall presenta el Seminari de Vida en l’Esperit i un nou cicle sobre ciència i fe a Barcelona

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 3 de maig sobre el Seminari de Vida en l’Esperit, una iniciativa dels grups de la Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit, i sobre un nou cicle dedicat a ciència i fe, organitzat per l’Aula de Formació de la unitat pastoral de ‘Les 3 de Gràcia’, que inclou les parròquies de Sant Miquel dels Sants, Sant Carles Borromeu i la Salut, a Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Carla Costa, membre del Grup Bona Nova de la Renovació, i Xavier Borràs, responsable de l’Aula de Formació de l’agrupació parroquial gracienca. Borràs ha explicat que “l’Aula és un espai que pretén ajudar els laics de la parròquia, com també els sacerdots, a donar raó de la pròpia fe mantenint un diàleg amb la societat sobre temes d’actualitat que són complexos i que sovint necessiten una reinterpretació”. Igualment ha dit que aquest fòrum “vol crear una cosmovisió comuna entre la comunitat cristiana, des d’un enfortiment de la formació personal”.

Sobre el cicle de bioètica que s’havia acabat tot just dijous 2 de maig, Xavier Borràs ha admès que “el tema genera tensions, per exemple quan es parla de la fecundació in vitro, ja que molts creients han recorregut a aquesta tècnica davant la infertilitat i no han conegut alternatives”. El responsable d’aquesta iniciativa ha aclarit que “no es pot evadir la tensió que hi ha de vegades, però estem tots obligats a buscar el consens total”. Sobre el cicle de fe i ciència, que comença dijous 9 de maig a les 18.45 hores amb sessions setmanals cada dijous fins al 27 de juny, Borràs ha comentat que “hi ha un descrèdit de la fe per un prejudici ideològic, el de plantejar que ser creients ha de comportar no poder tenir un pensament científic, quan en realitat és al contrari”. Ha anunciat que en la primera sessió “es parla de la fe i la raó en el paradigma científic, amb un professor de la Universitat Abat Oliba, però també es tractaran temes com ara la intel·ligència artificial, l’evolucionisme, el transhumanisme o una aportació del físic i poeta David Jou, sobre ciència i bellesa de Déu”.

En un altre moment, Xavier Borràs ha assegurat que “les persones que no tenen prejudicis amb el tema religiós, si estan obertes a un plantejament racional, són destinatàries òptimes d’aquest cicle sobre ciència i fe”. Igualment ha apuntat que “el cicle pot obrir-los una perspectiva ideal, tenint present que creure en Déu és una hipòtesi més raonable que no pas no creure-hi”. Ha destacat que “hi ha primer en cada sessió una exposició i després un diàleg que, inicialment, és fins a les 20.00 hores però que sovint s’allarga”. Finalment ha conclòs que “la ciència és una recerca de Déu, ja que tot allò que l’Església ha anat creant respon al desig de voler conèixer millor Déu i la creació”.

Ocasió de seguir el camí del Senyor en el seu Esperit

En la segona part del col·loqui, Carla Costa ha definit el Seminari de Vida en l’Esperit com “una oportunitat de proclamar o recordar l’amor de Déu enmig de nosaltres, manifestat en Jesús, que ens porta la Bona Nova, ens deixa la promesa de l’Esperit Sant, real en la Pentecosta, i ens ajuda a trobar i redescobrir l’Esperit Sant per demanar la seva presència entre nosaltres”. En aquesta línia, ha afegit que cada sessió “comença sempre amb lloança i cant, que és pregària activa de tot el poble de Déu, uns minuts que donen pas a una xerrada, més llarga del que és habitual cada dimarts, i finalment es fa un diàleg on els qui hi participen per primera vegada poden preguntar especialment, per acabar amb pregàries i un cant”. La també integrant del Ministeri de Música del grup de la Bonanova ha subratllat que “l’itinerari avança cap a la Pentecosta, primer amb una sessió sobre l’amor de Déu, després una altra sobre Jesús com el Senyor, reconegut per obra de l’Esperit Sant desitjant la seva presència, i continuant amb l’itinerari fins a la culminació del temps pasqual”.

A més, Carla Costa ha situat “l’efusió de l’Esperit Sant a la part final, la cinquena sessió, abans de completar-se tot aquest camí, coincidint amb la Pasqua, que és un temps ideal per invocar el mateix Esperit Sant”. Igualment ha afegit que “entendre la figura de l’Esperit Sant és sovint més difícil, i només podem comprendre-la a través de l’acostament al Déu viu en Jesucrist”. Costa ha apuntat que “es necessita parlar del Déu viu des de la visió i el pensament de moltes persones davant d’allò que ens preguntem tots dia rere dia”. Carla Costa ha situat un dels punts clau de la fe en “la promesa de Crist, que ens envia l’Esperit Sant, un fet que recullen els Fets dels Apòstols des d’aquella experiència de la Pentecosta”. Ha recordat que “la Renovació Carismàtica com a corrent va començar el 1967 a la Universitat de Pittsburg (Estats Units), on els estudiants van començar a sentir la presència de l’Esperit”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el manifest del Primer de Maig fet públic aquesta setmana per les delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya i els moviments obrers cristians, un escrit on l'Església alerta davant la precarietat dels cuidadors de la gent gran. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit cançó 'El teu amor m'ha inundat', un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta aquest diumenge VI de Pasqua, també Pasqua del Malalt, amb Jesús revelant-nos el seu manament nou, el de l'amor: https://www.youtube.com/watch?v=Wj3U28JoH4I.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: les propostes polítiques presentades dilluns 29 d'abril per Càritas Catalunya adreçades als partits que es presenten a les eleccions catalanes, la Missa a la basílica de Santa Maria del Mar diumenge 28 pels 56 anys de la Comunitat de Sant Egidi, la caminada solidària "per l'alto el foc a Gaza" organitzada diumenge 28 d'abril per diferents entitats cristianes i altres i la celebració dissabte 27 d'abril d'una nova edició de Betel amb adolescents i joves a la Salle Bonanova de Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).