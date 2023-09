El Mirall presenta la festa de la Mercè i una assemblea del Moviment de Treballadors Cristians

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 22 de setembre sobre la dimensió religiosa de la festa de la Mare de Déu de la Mercè, que es viu aquest cap de setmana a Barcelona, i sobre un seminari amb assemblea que el Moviment de Treballadors Cristians d’Europa celebra igualment aquests dies a la capital catalana. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del religiós mercedari Fermín Delgado, rector de la basílica de la Mercè, Mònica Padrol, membre del Consell Pastoral de la parròquia i cap d’Organització de les celebracions, i Josep Jiménez Montejo, consiliari del col·lectiu de la pastoral obrera que agrupa el món laboral cristià europeu. Jiménez Montejo ha explicat que “el Moviment de Treballadors Cristians d’Europa és la secció europea d’un col·lectiu internacional a Roma, format per grups de la pastoral obrera, entre ells l’Acció Catòlica Obrera (ACO) i molts altres”. El consiliari ha destacat que “el tema del seminari enguany ha estat l’Esta de Dret i una democràcia que funcioni com a requisit previ per a la prosperitat social”.





El prevere diocesà de Barcelona ha comentat, a més, que “el seminari té el format de revisió de vida (veure, jutjar i actuar) i ha comptat amb la participació de diverses persones de la vida política, econòmica i social”. Josep Jiménez Montejo ha anunciat que “el bisbe Sergi Gordo participa dissabte al matí en l’última ponència, es queda a l’assemblea i presideix l’Eucaristia el mateix dia al vespre, amb textos litúrgics de la Mercè perquè correspon a Barcelona per la festa, però també per la dimensió d’alliberament que té la lluita pels drets dels treballadors”. Ha apuntat que el seminari ha estat molt més nombrós, però a l’assemblea tot queda en dos representants per cada moviment”. El consiliari, a més, ha dit que els participants “visiten aquests dies tres llocs emblemàtics: l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya, Migrastudium (acollida a migrants) i El Lloc de la Dona, dirigit per Mar Galceran, que fa una gran feina, tot i que necessitaria subvencions que no té. Josep Jiménez Montejo ha confirmat, d’altra banda, “una visita per grups a la basílica de Santa Maria del Mar, on el rector, Salvador Pié, farà una explicació”.





La festa patronal de Barcelona





En la segona part del col·loqui, Fermín Delgado ha explicat que la principal celebració de la Mercè “inclou la novena, amb el Rosari, la Missa predicada cada dia per un prevere o un diaca i el cant dels Goigs”. Igualment ha

destacat que “la festa té un operatiu important, amb els protocols de la Missa d’autoritats, els circuits dels feligresos per visitar el cambril, l’atenció a la botiga i a la neteja i moltíssimes altres coses”. Mònica Padrol ha recordat que ”la basílica està oberta cada dia de l’any, i és important que hi arribin pelegrins i fins i tot turistes, que de vegades surten amb el cor transformat”. La cap d’Organització de la festa de la Mercè a la basílica ha confirmat que “l’alcalde Jaume Collboni participarà en la Missa pontifical”, i ha anunciat les misses: “a les 8.30, a les 10.30 (amb invitació), a les 12.30, a les 16.30h (Missa rociera), 18.00, 19.30 i 20.30, amb el Rosari a les 17.30h”. Ha comentat que, per exemple, “la de les 19.30 és animada i interpretada amb llengua de signes”.





Mònica Padrol ha invitat “tot Barcelona a visitar la Mare de Déu aquest 24 de setembre, però també la resta de l’any”. El rector de la basílica, per la seva banda, ha aclarit que, “en la participació de les autoritats, l’important són les coses positives, no pas les negatives, perquè tots ens respectem”, i ha evitat valorar l’absència de l’alcaldessa els últims anys a l’Ofici solemne. Pel que fa al carisma mercedari d’alliberament de captius, Fermín Delgado ha recordat que “va sortir ja en ple segle XIII un moviment d’alliberament i de defensa dels drets humans, a Barcelona, cosa que és motiu d’orgull per a la ciutat”. El religiós ha destacat que “el naixement l’any 1218 de l’Orde de la Mercè marca el fruit d’un treball, el de Sant Pere Nolasc, i dona pas a una gran tasca a les presons, en missions al carrer i allà on hi hagi opressió i menysteniment de la llibertat de les persones”. Entre altres detalls, el Pare Fermín ha puntualitzat que “les cases regionals ara ja no fan les ofrenes a la Missa pontifical, però se’ls ha ofert actes d’ofrenes durant la novena, per grups i en dies diferents, però ara ho estan valorant”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la creació d'un Fons d'Acció Social anunciada per la Basílica de la Sagrada Família, que celebra portes obertes del 22 al 24 de setembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema musical "Jesús t'estima", del grup Kairoi, cançó que ens prepara per viure aquest diumenge XXV durant l'any, coincidint amb la Mercè, tot i que la litúrgia dominical ens presenta el Senyor comparant-se amb el propietari d'una vinya que estima tots els seus treballadors igual: https://www.youtube.com/watch?v=S4lR4uo4sIE





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la inauguració oficial del curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià amb la lliçó inaugural de Joan Torra sobre el Concili de Nicea, la mort diumenge 17 de setembre del canonge de Barcelona Josep Anton Arenas, la celebració de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat aquest diumenge amb el lema

"Dret a no migrar" i un record a les festes de Santa Tecla també aquests dies a Tarragona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).