El Mirall ofereix un sopar solidari a la basílica de la Mercè i la Missa Criolla per Ucraïna

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 8 de desembre sobre un sopar solidari, organitzat per l’Obra Mercedària per al 12 de desembre a les 20.30h a la basílica de la Mercè de Barcelona, i sobre la preparació de la Missa Criolla, que se celebra el mateix dia a les 19.00h a la basílica de la Sagrada Família. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Núria Ortín, directora de la Fundació Obra Mercedària, i de l’empresari Enrique Tomás, impulsor i mecenes de la convocatòria per ajudar econòmicament un nou hospital creat per la religiosa Lucía Caram a Ucraïna. Enrique Tomás ha explicat que “tot allò que un empresari pot fer per ajudar els altres, perquè les coses van bé, ho fa de gust”, i ha recordat que “el contacte amb Lucía Caram, amb la possibilitat de fer la celebració a la Sagrada Família amb Pasión Vega i David Bisbal, ha donat pas a un esdeveniment que pot ser màgic”. Ha comentat igualment que “és una Missa en tota regla amb la presència de molts col·laboradors que senten que poden connectar amb una Eucaristia, quan en alguns casos fa temps que no hi van”.

L'empresari dels pernils ha assegurat que l’organització de la Missa Criolla, que presidirà el cardenal Joan Josep Omella, s’ha basat en “l’objectiu de recaptar el màxim possible, tots units per la pau, però amb l’acceptació de donatius de moltes persones de bona voluntat que volen ajudar”. Tomás ha afegit que, a la Missa Criolla, “hi haurà 3.500 persones, però existeix la possibilitat d’ajudar amb una fila zero”. L’empresari ha aclarit que “molts representants d’empreses de l’entorn dels projectes solidaris de Lucía Caram han volgut sumar-s’hi, amb les seves famílies i amistats”. Sobre la projecció de l’esdeveniment, Enrique Tomás ha subratllat que “la transmissió per TVE i per Univisión farà més gran l’impacte de la iniciativa, que es viurà com un fet històric i que inclourà alguna sorpresa”. Finalment ha demanat als oients que “entrin a la pàgina web d’Unidos por la Paz”.

Vetllada inèdita a la basílica de la Mercè

En la segona part del col·loqui, Núria Ortín ha dit que “aquest sopar, que es fa per primera vegada en la història, serveix per recordar que la Mare de Déu de la Mercè és la patrona dels captius i per finançar els pisos d’acollida per a reclusos quan surten de la presó”. La directora de la Fundació Obra Mercedària ha explicat que “l’origen de l’orde es remunta al 1218, quan l’intercanvi de presoners va propiciar el primer alliberament de captius”. Alhora ha recordat que “els mercedaris tenen un quart vot, el de sang, que comporta disposició a donar la vida pels presos, pels captius”. Ortín ha dit que “la basílica de la Mercè ja té assegurat el ple per a aquest sopar solidari, als peus de la Mare de Déu, en un acte d’Església amb portes obertes”. Ha definit la celebració del sopar en una basílica com “un gest d’acostament a persones necessitades, vulnerables, i als projectes de la fundació”.

En un altre moment, Núria Ortín ha explicat que la província mercedària d’Aragó, que inclou Catalunya, acull una obra social que “treballa molt sobre la prevenció del delicte, però principalment sobre la persona que surt de la presó i necessita acompanyament i suport”. En aquesta línia, ha afegit que, “si es dona la mà a aquest reclús que deixa la presó, tindrà una segona oportunitat”. La responsable dels projectes socials de l’Orde de la Mercè ha assegurat que “aquest sopar solidari acostarà tota l’acció amb els presos en una societat que moltes vegades no els té presents”. Per a més informació sobre aquest sopar o sobre la Fundació Obra Mercedària, es pot contactar a través del telèfon 649 44 96 30.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una nova associació canònica per impulsar la beatificació d'Antoni Gaudí, constituïda i anunciada divendres 1 de desembre per l'Arquebisbat de Barcelona, coincidint amb la recta final del procés cap a l'arribada de l'arquitecte de la Sagrada Família als altars. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un tema propi de l'Advent del cantant de Texas Marcos Witt, titulat 'Preparad el camino': https://www.youtube.com/watch?v=2V5aXX4tmfw&ab_channel=MarcosWitt-Topic

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la celebració del Dia Internacional de les Persones Amb Discapacitats organitzada el cap de setmana passat per aquest àmbit pastoral a Barcelona, la inauguració dissabte passat de la nova Llar-Residència Benet XVI de la Fundació Nen Déu al districte Horta-Guinardó, la concessió del Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al sacerdot de Valladolid Aurelio García, un nou protocol contra els abusos signat pel bisbe de Lleida, les vetlles i celebracions de la Immaculada Concepció (el mateix dia) i la publicació d'unes noves orientacions pastorals del Bisbat de Terrassa titulades 'Caminar junts per evangelitzar enmig de la nostra societat'. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).