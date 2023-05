El Mirall explica històries sobre l’Alzheimer i presenta la Pasqua del Malalt i un cançoner cristià en català

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 12 de maig sobre el llibre ‘Fotogrames de memòria’ (Rúbrica Editorial), que es presenta aquest dissabte dia 13 a les 12 del migdia a la Llibreria Documenta del carrer Pau Claris 144 de Barcelona, sobre la Pasqua del Malalt que l’Església celebra aquest diumenge VI de Pasqua i sobre un nou cançoner digital en català elaborat per les Esglésies evangèliques. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mercè Lajara, biòloga i coautora del llibre ‘Fotogrames de memòria’, Montserrat Ribó, col·laboradora de la Pastoral de la Salut de Barcelona, i Artur Taltavull, responsable del nou cançoner, que ja ha pujat a la xarxa més de 200 peces. Lajara ha explicat que “aquest treball parla de la història de dues mares amb Alzheimer i tot això relacionat amb el cinema, a partir d’escenes de pel·lícules amb vivències que mostren la convivència amb aquests malalts, sempre donant un to d’esperança i traient el drama d’una patologia que té un costat fosc però que pot quedar consolada per un toc de tendresa”.





La coautora de ‘Fotogrames de memòria’ ha destacat que el treball “es va començar a elaborar en temps de pandèmia pensant que seria una manera bonica de recordar les mares, en una memòria” d’històries que inicialment no havia de ser necessàriament un llibre. Mercè Lajara ha recordat que “cada persona viu l’Alzheimer de manera diferent, però certament la persona perdura, encara que la memòria es perdi, i vivim en un món en què la dimensió afectiva va guanyant pes”. Ha apuntat igualment que “en l'Església la persona és el que és, no pas el que té, i aquest llibre ho constata”. La biòloga ha afegit que està vivint “aquesta realitat com un procés de conversió personal, entenent la fragilitat i comprovant que cada gest és com un al·licient”. En un altre moment, ha subratllat que “el llibre inclou la relació de totes les pel·lícules on és present l’Alzheimer, i el relat es basa en aquelles escenes amb les quals les dues autores s’han vist reflectides”. Després de posar l’exemple d’una persona que es perd, Lajara ha explicat que “les històries són reals”.





A més, Mercè Lajara ha constatat que “sovint es pregunta a les filles amb mares afectades per l’Alzheimer si la malalta la coneix o no”. Ha recordat que “l’últim dol viscut” en el seu cas “és quan la mare ha deixat de fer petons”. També ha explicat que “un somriure és el que rep la filla quan arriba a casa”. Finalment la coautora ha destacat que ‘Fotogrames de memòria’ pretén “que la vivència de qui l’han escrit serveixi per a altres

persones i les ajudi amb eines per afrontar la convivència amb aquesta malaltia” degenerativa.





Servei de l’Església en la malaltia





En la segona part del col·loqui, Montserrat Ribó ha recordat que la campanya del Malalt “és un temps de reflexió per a tots els cristians sobre l’acompanyament, perquè tots estarem malalts un dia o un altre”. En aquesta línia, ha afegit que “aquestes persones no estan fora de l’Església, sinó dintre, i les parròquies gestionen la necessitat que els afectats tenen de ser visitats”. La col·laboradora de la Pastoral de la Salut de Barcelona ha explicat que “les diòcesis sovint adapten el lema general als accents propis, en aquest cas la idea d’ocupar-se de la persona malalta”. Ha dit que ”moltes parròquies celebren el dia, sovint incorporant el sagrament de la Unció dels Malalts, per donar més significat a la jornada”.

Ribó, d’altra banda, ha assegurat que el sagrament de la Unció “no és de moribunds, sinó de vius”, i que el fet que sigui Pasqua “ha facilitat que aquesta data del sisè diumenge de Resurrecció s’hagi mantingut a les diòcesis espanyoles”. La responsable de la Pastoral de la Salut a les parròquies ha subratllat que “la solitud de les persones grans ha crescut molt, motiu pel qual s’han promogut grups per visitar malalts, especialment arran de la pandèmia”.





Nous temes musicals cristians en català





I en una tercera fase de la taula, Artur Taltavull ha comentat el procés d’elaboració del cançoner digital. “El 1988 va sortir un himnari clàssic i, des d’aleshores, hi ha hagut una gran collita de música actual que ha permès unificar les cançons en un sol espai web, on s’han pujat més de 200 peces i que es poden baixar a www.cmcec.cat”, ha afirmat. El músic ha dit que “s’ha fet un recull d’allò que hi ha dins les diferents esglésies i s’ha unificat en un sol espai per amortitzar esforços”. Ha admès que el projecte li ha donat “molta feina, perquè es treballa seleccionant un per un els temes que arriben”, tant nous com versions antigues.





Taltavull, en un altre moment, ha comentat que “ara tenim les possibilitats d’internet, que permet pujar els temes amb facilitat i compartir-los amb la gent, a diferència d’abans, quan calia un procés més llarg d’imprimir i distribuir”. El músic ha aclarit que “la iniciativa acull qualsevol cançó sempre que sigui cristiana, vingui d’on vingui”. Igualment ha assegurat que “el treball s’ha fet en equip a partir de moltes persones que tenen iniciativa”. Finalment l’artífex del nou cançoner català cristià ha anunciat “un premi a la nova creació de música cristiana amb convocatòria de cara al setembre”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la visita del bisbe auxiliar de Barcelona David Abadías al Vaticà, on va saludar el Papa aquest 10 de maig, presentat pel cardenal Joan Josep Omella. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'A qui anirem?', tema de Josep Marc Laporta integrat en el nou cançoner català i que alhora ambienta el diumenge VI de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=wK1uEvURb8Y (minut 4'14").





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: una vetlla de pregària per la pau que es va fer dimecres 10 de maig a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona (organitzada per Justícia i pau dins la Setmana per la Pau-Arcadi Oliveres), la 50a edició del Festival Cançó Resposta dels maristes (que s'ha fet recentment a Lleida), la inauguració aquest dijous 11 de l'exposició 'La mirada del biblista' al Centre Tarraconense el Seminari de Tarragona i la romeria rociera que es fa aquest cap de setmana a Mataró. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).