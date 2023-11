El Mirall difon una nova campanya de ’40 Dies per la Vida’ a Barcelona que s’acaba el 5 de novembre

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 3 de novembre sobre la campanya de ’40 Dies per la Vida’ a Barcelona, que completa ara una nova edició de tardor, amb grups de pregària del 27 de setembre al 5 de novembre de 8 del matí a 8 del vespre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la directora de la iniciativa a la capital catalana, Isabel de Puig, i del responsable dels grups davant del centre on es practiquen avortaments al carrer Aragó cantonada amb Viladomat, Mikel Audicana. De Puig ha explicat que ’40 Dies per la Vida’ “és un moviment internacional que va néixer a Texas (Estats Units) després que fos implantat un avortori en un municipi”. Ha situat l’origen “en un grup que es reunia per pregar” i el seu creixement, “en el fet que la comunitat no volia aquest centre al seu poble, i es van posar a pregar en un corrent que s’ha anat estenent per tot el món”.





Isabel de Puig ha comentat que, “a Barcelona, la campanya va començar al carrer Anglí 39, després va incorporar-hi un altre centre del carrer Dalmases i ara l’últim al carrer Aragó, enguany ja pregant 12 hores seguides als tres llocs, de 8 del matí a 8 del vespre en torns d’una hora”. La directora de la iniciativa a Barcelona ha recordat que “els catòlics són els qui estan impulsant la campanya arreu d’Espanya, amb el Rosari com a pregària principal, però sempre des de l’obertura a alternatives”. Mikel Audicana ha comentat, per la seva banda, que “aquesta edició ha estat la primera vegada en què s’han organitzat grups en tres centres, tot amb una tasca molt important de difusió”.





De Puig, a més, ha recordat que “els membres de ’40 Dies per la Vida’ són molt transversals”. A més, la directora ha recordat que “s’ha vist aquest any la necessitat d’impulsar la formació, cosa que va portar el grup a organitzar una jornada de formació, que es va fer el 30 de setembre amb la Missa d’inici de campanya i després una xerrada del prevere Lluís Petit, exorcista de l’Arquebisbat de Barcelona, i una estona d’ajuda especialment als voluntaris; per fer a la tarda una sessió oferta per una voluntària de Maternity, que ajuda dones que no tenen allò necessari, tot des de la perspectiva de la dona, i el testimoni d’un matrimoni que va donar a llum un nadó de qui ja sabien que moriria per una patologia greu”.





Més d’un miler de campanyes





En la segona part del col·loqui, Isabel de Puig i Mikel Audicana han seguit comentant diverses dimensions de la iniciativa. Van recordar que ja són 1.000 campanyes en 70 països. El responsable del grup de la Clínica Aragó ha comentat que, “gràcies sobretot als hispanoparlants, la campanya es va introduint en moltes zones del món a partir del grup promotor de Texas”. En aquesta línia, ha aclarit que “la nova edició de ’40 Dies per la Vida’ ja comença de fet el dia 6, l’endemà que s’acabi l’actual”. Ha invitat també la societat “a fomentar que la dona pugui tirar endavant sempre el seu embaràs”. Audicana ha assegurat que “hi ha gran necessitat de defensar la vida i d’entendre els valors morals de la nostra societat, cosa que mostra que la situació ara és diferent i dona esperança en una realitat que ja està girant, i després ja canviaran les lleis”. De Puig ha conclòs que “la vida és un bé i un do”.





En un altre moment, Mikel Audicana ha recordat que “hi ha en joc dues vides, en un embaràs complicat, i cal defensar-les”. De Puig ha recordat, en aquesta línia, que “avortar sempre és més dramàtic que les seves alternatives, perquè tot el llenguatge sobre l’avortament és mentider”. Mikel Audicana, a més, ha anunciat la Missa conclusiva d’aquests 40 dies. Està programada per a aquest diumenge 5 de novembre a les 20.15 hores a l’església de Sant Vicenç de Sarrià, a la capital catalana. Finalment el col·laborador de ’40 Dies per la Vida’ ha subratllat que, a les parròquies, podrà créixer molt. I pel que fa a la dimensió pública de la campanya, la seva directora ha destacat que “la gent va entenent que allò que fem és bo” i que “aquesta vegada no hi ha hagut cap rebuig ni cap atac visible al carrer amb motiu de la presència del grup”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una recent jornada de formació, organitzada pel Secretariat de Pastoral de la Salut de Barcelona, sobre com afrontar "la mort amb amor", amb la participació del bisbe Javier Vilanova, la directora del Secretariat Carmen Benito i la religiosa i membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida Margarita Bofarull, entre d'altres. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema: 'Benaurances' de Kairoi, que ens ajuda a recordar les vides exemplars i a viure aquest diumenge XXXI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=RLJXXbZeV4s





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: l'ordenació sacerdotal de Joshua Carrillo aquest dissabte a la catedral de Lleida, la celebració de Sant Narcís diumenge 29 d'octubre a la basílica de Sant Feliu de Girona, la incorporació de la Passió de la Bisbal d'Empordà i la del Clot (Barcelona) a la Federació Catalana de Passions, la recent celebració de les Jornades Transmet sobre la parròquia i l'arxiprestat com a eines evangelitzadores i el balanç del bisbe Francesc Conesa (de

Solsona) sobre la seva participació en la recent Assemblea General del Sínode. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).