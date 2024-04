El Mirall difon l’activitat de la Confraria de la Cinta de Barcelona i de la Xarxa d’Ecoparròquies

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 12 d’abril sobre la Confraria de la Mare de Déu de la Cinta de Barcelona, que viu aquest diumenge 14 d’abril una Missa amb ofrenes d’embarassades i consagració de joves, i sobre la Xarxa d’Ecoparròquies, que va celebrar dissabte 6 d’abril, al Prat de Llobregat, la seva segona trobada. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Maria Teresa Viscarri, presidenta de la Confraria de la Cinta, María José García Celma, tresorera de la junta de la mateixa entitat, i Maria del Mar Gómez, membre d’Ecoparròquies a l’església de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat. Maria del Mar Gómez ha definit Ecoparròquies com “un moviment sorgit de Justícia i Pau que treballa per la cura de la Casa Comuna, cosa que emana de l’encíclica ‘Laudato Si’ i vivint d’aquest document”. A més, ha recordat que “al Prat de Llobregat s’està treballat sobre la ‘Laudate Deum’”, exhortació del Sant Pare que completa l’encíclica”. La representant del grup cristià pel medi ambient ha destacat igualment que “els seus membres segueixen el Papa per animar els creients a cuidar la terra, conscienciant i promovent tot el que es pugui a favor d’això”.

Maria del Mar Gómez ha comentat, en un altre moment, que els implicats en Ecoparròquies “reben també l’ajuda de l’acció, canalitzada sovint mitjançant la pregària i l’espiritualitat”. Sobre la trobada, ha destacat que “va ser tota molt agradable i interessant”. Ha explicat que, “després de la conferència sobre créixer de manera diferent, es va fer un col·loqui i, després, un ball per la natura”. Finalment es va compartir “el dinar i una passejada espiritual pel Delta del Llobregat, amb 4 estacions: de contemplació, d’acció de gràcies, de petició i de petició de perdó, ja que aquest lloc té contrastos entre allò que l’home fa bé i allò que fa malament”. Igualment ha afegit que els participants en el passeig “van veure molts ocellets, però també els avions massa a prop”. Pel que fa a la xarxa, la representant del grup ha dit que “es va parlar a la trobada de la possibilitat que tenen les parròquies d’utilitzar les teulades per posar-hi plaques de noves energies netes, cosa que també (i això és el més bonic) poden ser aprofitades per molta gent del voltant” i, per tant, per lluitar contra la pobresa energètica. Ha revelat que “el rector de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat va explicar-ho”.

D’altra banda, Maria del Mar Gómez ha recordat que “es pot sumar a Ecoparròquies qualsevol parròquia o persona interessada, vingui d’on vingui, sempre que estigui en sintonia amb allò que es fa al moviment”. A més, ha apuntat que “Ecoparròquies parteix de Justícia i Pau”. Finalment ha explicat que “el futur passa per continuar treballant en tot aquest compromís amb el medi ambient, com s’ha vist darrerament amb l’èmfasi en l’aigua aquests mesos, sempre ben a prop de les necessitats del nostre planeta”. Es pot trobar tota la informació en el web www.justiciaipau.org/ecoparroquies. Maria del Mar Gómez encara ha recomanat actituds de defensa de la terra, com ara “reciclatge, reutilització i menys consum”.

Imatge de Maria embarassada

A la segona part del col·loqui, Maria Teresa Viscarri va qualificar de “goig poder acollir les dones embarassades i donar un testimoni evangelitzador”. La presidenta de la Confraria de la Cinta a Barcelona ha dit que “la Missa del 14 d’abril és per la solemnitat de l’Anunciació, traslladada enguany litúrgicament per la coincidència del 25 de març amb la Setmana Santa”. María José García ha explicat que “hi ha dues grans festes: la de la baixada de la Cinta coincidint amb l’Anunciació i la de la festa pròpiament, que se celebra sempre el primer diumenge de setembre”. Viscarri ha comentat que “precisament la Confraria de la Cinta de Barcelona celebra enguany, el 24 de novembre, el seu centenari”. Ha situat “l’aparició de la Mare de Déu a Tortosa en l’any 1178”. La presidenta de l’entitat devocional ha apuntat que “la imatge de la Cinta que té un dels altars de la basílica del Pi és del 1948, i ara necessita restauració”. A més de comentar que ella ja porta “36 anys al capdavant de la confraria”, Maria Teresa Viscarri ha dit que “l’entitat fa excursions, visites i altres activitats, però sempre estimulant tothom a viure la devoció”.

Per la seva banda, María José García Celma ha explicat que, quan va venir a Barcelona des de Tortosa per estudis, va contactar “amb la confraria de Barcelona” i va veure clar que “és molt important demanar la protecció de la Mare de Déu per a una dona que es queda embarassada, sovint amb dificultats”. Igualment ha assegurat que “moltes mares venen fins a la imatge de la Cinta per encomanar-s’hi”, i ha subratllat com a novetat recent “la consagració dels joves, cosa que es viu també aquest diumenge” a la Missa de les 12 a la basílica del Pi de la capital catalana. Viscarri ha dit que ”la Mare de Déu es va aparèixer el 1178 a un canonge a la catedral de Tortosa, on se li va lliurar la cinta, moment que va donar pas a una comunicació al bisbe i a tota la ciutat”. Ha destacat que “primer va ser una tradició i, des del 1300, un fet reconegut” per l’Església. La presidenta de la confraria ha recordat que hi ha hagut diverses vicissituds històriques: “Durant la Guerra Civil, es va protegir la Cinta”, de la qual, segons ha aclarit María José García Celma, “es conserva un tros petit”. “El que no hi és s’està buscant, i el meu marit i jo havíem anat a Mèxic dues vegades, però no vam aconseguir trobar el tros de la cinta”, ha explicat també Viscarri. Es pot demanar més informació al telèfon 609 745 419.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el XXI Concurs Bíblic per a Universitaris, que es promociona aquests dies amb diverses activitats, com ara una Missa a la Universitat Autònoma i una jornada de formació, alhora que es prepara una trobada d'universitaris de la diòcesi de Terrassa per al 9 de maig. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Queda't amb nosaltres', un tema amb el qual Joan Àguila i el grup Canta la Teva Fe ambienten la celebració d'aquest diumenge III de Pasqua, a partir dels deixebles que anaven a Emaús i es troben amb Jesús ressuscitat: https://www.youtube.com/watch?v=OKWqItlr_I8.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la mort del sacerdot Pere Dalmau i Vidal (rector de dues parròquies de Reus) diumenge 7 d'abril als 76 anys, la presentació dimarts a Barcelona de l'edició italiana del llibre de l'arquitecte Chiara Curti 'La Sagrada Família: catedral de la llum', la trobada pel 25è aniversari de la canonització de Sant Benet Menni aquest divendres 12 d'abril a l'església de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona i l'inici de les 40 Hores d'Adoració al Santíssim Sagrament a l'arxidiòcesi de Barcelona (del 4 d'abril al 2 de juny en desenes de parròquies i esglésies). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).