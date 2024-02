El Mirall presenta la Jornada de la Vida Consagrada i s’acosta l’inici del Corrent Social Cristià

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 2 de febrer sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, amb el testimoni de les persones que viuen aquesta opció d’entrega, i sobre la presentació del nou Corrent Social Cristià, un gran moviment cívic per promoure la resposta dels catòlics davant de temes sobre la vida, la família, l’educació i l’economia, entre d’altres. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de María de los Ángeles Maeso, religiosa franciscana dels Sagrats Cors, i Maria Pilar Ruiz, membre del grup iniciador del Corrent Social Cristià. Maeso ha destacat que la jornada del 2 de febrer és la festa “de moltes persones que responen amb gran goig a una opció de vida, resposta a la crida del Senyor”. Sobre la celebració eucarística de la Presentació del Senyor a la catedral de Barcelona, convocada per la Delegació per a la Vida Consagrada i la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), ha explicat que “marca la unitat de resposta al Senyor en la vida consagrada des d’una totalitat en aquesta decisió, des d’una gran joia i molta esperança, sempre junts”. En aquesta línia, la religiosa ha afegit que “és una manera de demanar al poble de Déu que acompanyi els consagrats les consagrades, que reben la crida personal però no pas aïllats”. María de los Ángeles Maeso ha fet seva la invitació del Papa “a viure en la pregària amb força”.





Maeso ha explicat que l’Eucaristia d’aquest 2 de febrer al vespre a la catedral de Barcelona “no és l’única celebració, perquè hi ha moltes activitats programades i centrades bàsicament en la Missa”. També pel que fa al lema, la religiosa ha recordat una Eucaristia que va viure ara fa un temps, en què “moltes persones van començar a cantar ‘Aquí estic, Senyor’ per fer present el fet que el Senyor ens estima i ens crida a cadascú pel nostre nom, un gest que va ser impressionant”. En un altre moment, s’ha referit a “una trobada que es fa de l’1 al 4 de febrer a Roma, amb representants de la vida consagrada de moltes desenes de països, quatre per cadascun”, per preparar el Jubileu 2025. Finalment Maeso ha recordat la històrica visita de Benet XVI l’any 2010 a una de les grans obres de les Franciscanes dels Sagrats Cors, el Nen Déu, on s’ha inaugurat recentment la nova Llar Benet XVI per a persones amb discapacitat.





Resposta des de Jesucrist i l’Església a l’espai públic





En la segona part del col·loqui, Maria Pilar Ruiz ha comentat que el Corrent “és una iniciativa nascuda ara fa uns mesos, per la inquietud d’un grup de

laics decidits a fer alguna cosa per canviar la dinàmica actual” de la vida pública. Ha explicat, a més, que calia que aquestes persones “s’ajuntessin per transformar moltes decisions que s’estan prenent a nivell polític i social i que perjudiquen la família i altres valors”. Ruiz ha destacat igualment que “s’ha organitzat la presentació del Corrent, a la Universitat Abat Oliba, per al dissabte 3 de febrer”, alhora que ha subratllat que “la il·lusió ha donat pas a una gran resposta de molta gent”. La impulsora d’aquest moviment ha recordat que el web www.elcorrent.org “ofereix la possibilitat d’inscriure’s en el que són les iniciatives que es posaran en marxa a partir del 3 de febrer”. També ha confirmat que “s’ha superat la xifra de 300 persones”, i ha anunciat que “es pot fer igualment la inscripció encara que no s’hi pugui anar físicament”.





María Pilar Ruiz ha destacat, en un altre moment, que “és molt important, perquè tingui ressò el que vol fer el Corrent, que hi hagi participació de diverses maneres”. Després ha assegurat que “és important que la gent s’engresqui i s’apunti a diferents equips de treball que es proposaran, juntament amb altres que els participants puguin suggerir”. A més, ha dit que “la defensa de la vida, des de la concepció fins a la mort natural, juntament amb l’educació, la família i l’economia, seran qüestions molt presents”. Sobre el món econòmic, ha aclarit que “també preocupen molts temes, com ara la disparitat en l’aplicació dels recursos, amb gran càrrega ideològica, i la sanitat, on manca suport als malalts d’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), per exemple”. Ha recordat igualment que “l’eix és la Doctrina Social de l’Església, línies generals que cal aterrar a nivell pràctic, per la qual cosa es necessita la formació i després donar a conèixer tot pels mitjans de comunicació i les xarxes socials, amb la idea de generar opinió, perquè la visió cristiana de la vida està apartada des de fa un temps”. Es tracta, segons Ruiz, “de fer present aquesta visió”. Després de recordar que el Corrent Social Cristià “no és un partit polític”, la responsable de la iniciativa ha lamentat que “sovint les disciplines de partit no faciliten les coses, però cal treballar també en la vida política”. Finalment Maria Pilar Ruiz ha fet una crida a “buscar elements en comú per unir-nos i assolir la força que necessita la societat”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les celebracions de la família salesiana per la festa de Sant Joan Bosco aquests dies arreu de Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Gran ets, Senyor', un tema en què el grup Worship.cat exalta el poder guaridor de Crist: https://www.youtube.com/watch?v=RooCNs7b2i4





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la presentació a Barcelona del curtmetratge 'El Bus' (sobre la vivència de

diversos reclusos i recluses durant un cap de setmana de permís penitenciari), el lliurament al sacerdot Xavier Fort Subirats del títol de Fill Predilecte de Tarragona, l'anunci d'una nova edició del 'Sent la creu' per al 18 de febrer a la Basílica de la Sagrada Família (amb una creu de Terra Santa i la presència del cardenal Pierbattista Pizzaballa) i la publicació i presentació del setè document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa (sobre tradicions religioses i equitat de gènere). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).