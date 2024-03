El Mirall parla del Dia del Seminari, que es viu diumenge amb el lema “Pare, envieu-nos pastors”

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 15 de març sobre el Dia del Seminari, que l’Església celebra aquest diumenge 17 de març, el més proper a Sant Josep, amb el lema “Pare, envieu-nos pastors”. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, i del seminarista de cinquè de Teologia Edu Mata. El rector ha dit que “el Dia del Seminari sempre és una oportunitat per col·laborar i pregar perquè hi hagi els pastors que necessitem, amb un lema que ens hi ajuda i que no s’inventa de manera improvisada cada any, sinó que és fruit d’un reflexió entre els rectors d’Espanya en una reunió a principi de curs”. En aquesta línia, ha afegit que es tracta de “crear un ambient favorable perquè hi hagi respostes al sacerdoci”. D’altra banda, ha recordat que ha estat nomenat per formar part d’una comissió amb 8 rectors. “En l’última plenària es va parlar del futur dels seminaris, a partir d’un document, i s’intentarà millorar a partir de la realitat que tenim”, ha afegit. Bacardit ha explicat que “el Conciliar de Barcelona té ara 25 seminaristes, però ara es reduiran per l’ordenació d’un nou prevere, el 23 de març (Andreu Salinas) i sis nous diaques, el 16 de juny”.





Per la seva banda, Edu Mata ha comentat que “la festa de Sant Josep és per a un seminarista el dia més solemne de l’any, ja que és el patró, i s’intenta viure amb molt de goig juntament amb els altres seminaris de Catalunya”. Ha explicat en aquest context que dimarts 19 de març “els seminaristes dinen junts i després van a un col·legi que tingui camp de futbol per fer-hi un torneig, normalment amb molta rivalitat sana”. Després, segons ha anunciat, “se celebra la Missa i finalment un sopar fratern”. Igualment Salvador Bacardit ha presentat “la Vetlla de Pregària per les Vocacions, que emana d’una carta del cardenal Joan Josep Omella adreçada a tots els diocesans, però particularment a una comissió creada per estimular la pastoral vocacional”. Igualment ha dit que “es presentarà durant la vetlla un vídeo per explicar com fer despertar les vocacions”. També ha destacat que “diumenge a les parròquies es viu el Dia del Seminari amb els materials i els missatges”. El seminarista, a més, ha animat tothom “a venir a la vetlla, on hi ha molts joves que poden compartir la vocació i fer Església”. La vetlla, el 16 de març a les 19.30h a la capella del Seminari de Barcelona, estarà presidida pel mateix arquebisbe de Barcelona.





Explicar el sentit d’una vocació al sacerdoci





En la segona part del col·loqui, Bacardit ha recordat que “Déu crida tothom, perquè tots tenim una missió com a batejats, i els cridats a l’entrega total al sacerdoci diocesà tenen una missió que comporta un servei apostòlic amb l’encàrrec d’estar en el món i estimar-lo, sent testimonis del Senyor”. Igualment ha afegit que “el sacerdoci té unes característiques específiques, sempre des d’un ambient favorable perquè hi pugui haver una resposta generosa”. Edu Mata ha explicat que, “des de la fragilitat humana, el sacerdoci és un do, motiu pel qual cal deixar-se portar pel Senyor”. Pel que fa al seu procés vocacional, ha comentat que havia estudiat “la llicència de Farmàcia abans d’entrar al Seminari, un canvi que es va produir sense arribar a treballar”. A més, ha apuntat que ve “d’una família catòlica, format en la fe fins i tot al col·legi també”. Sobre el pas definitiu per preparar-se per ser prevere, ha assegurat que, “fent la carrera de farmàcia”, va veure “la necessitat que tenim de preveres, davant un panorama on molta gent no té la formació mínima” que ell havia rebut. D’altra banda, ha situat com a clau vocacional “el pelegrinatge al santuari marià de Medjugorje, amb un ambient al qual s’afegeixen les adoracions eucarístiques dia rere dia, un lloc on el Senyor demana més entrega”.





Finalment Edu Mata ha recordat que “el sacerdoci és un do, però el celibat també ho és”. En aquesta línia, ha afegit que “és una norma disciplinar que es pot canviar però que es viu amb goig”. També ha aclarit que “triar aquest camí omple més malgrat les temptacions que puguin venir, incloent-hi la de tenir una parella”. I per la seva banda, Salvador Bacardit ha recordat que “el do del sacerdoci es va experimentant en diversos camps, també en el celibat i en el coneixement de les comunitats parroquials, consultades fins i tot en el procés cap a l’ordenació”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre una exposició titulada 'Joan Pau II, el Papa del diàleg', inaugurada aquests dies a la Universitat Abat Oliba CEU en col·laboració amb el Consolat de Polònia a Barcelona i que es pot visitar les properes setmanes. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'A la creu', un tema amb què el grup Worship.cat ens ambienta aquest diumenge V de Quaresma, amb un fragment de l'evangeli de Joan en què Jesús explica com serà la seva mort i la seva glòria per sempre: https://www.youtube.com/watch?v=EIjb0v6WhDk





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la publicació del 4t Baròmetre de la Religiositat i la Gestió de la Diversitat (elaborat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat) segons el qual el 56,8 per cent dels catalans es declaren catòlics i el 78 s'identifiquen amb alguna religió, els 500 anys que la catedral-parròquia de Sant Llorenç

de Sant Feliu de Llobregat celebra aquest any juntament amb els 20 anys de la diòcesi, l'inici de les representacions de la Passió (a Cervera comencen aquest diumenge a les 10 del matí) i les inscripcions obertes (fins al 17 de març) per entrar en el sorteig de 325 entrades dobles per al concert de Setmana Santa a la Basílica de la Sagrada Família programat per al 22 de març. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).