El Mirall ofereix un cicle formatiu de Gràcia, la Passió de Llinars i la Jornada d’Apostolat Seglar

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 8 de març sobre un cicle de bioètica iniciat dijous 7 a l’església de Sant Miquel dels Sants de Barcelona dins una Aula de Formació, sobre la Passió de Llinars del Vallès, que es representa els dies 16, 17, 23 i 24 de març al Teatre-Auditori de la localitat vallesana, i sobre la Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya, programada per a aquest dissabte 9 de març a partir de les 10 del matí a Tarragona amb el lema “Primer anunci: Poble de Déu unit en la missió. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Xavier Borràs, responsable de l’Aula de Formació, Reyes Barragán, directora del grup Till-Tall Teatre i de la Passió, i Fátima Ramos, col·laboradora del Secretariat d’Apostolat Seglar de Barcelona. Borràs ha explicat que “aquesta aula de formació és una iniciativa de l’agrupació pastoral les Tres de Gràcia que busca donar formació al laïcat, partint d’una iniciativa de la parròquia de Sant Miquel dels Sants, on un sacerdot colombià donava formació bíblica durant un temps”. Ha afegit que “s’ha diversificat la formació en diversos cicles: un sobre història de l’Església, un altre sobre bíblia i ara un tercer sobre bioètica”.





Xavier Borràs ha comentat que el cicle “vol oferir una formació vital als qui es troben dins l’Església”. També ha anunciat que, després d’aquest cicle, “en començarà un altre sobre fe i ciència”. El responsable de la iniciativa ha afegit que “es tracta de poder donar raó de la nostra fe davant d’aquestes problemàtiques que hi ha, des d’una formació que vol teixir comunitat”. Igualment ha apuntat que “la metodologia inclou una part d’exposició d’uns 45 minuts i després, el diàleg”. Borràs ha situat la sessió de dijous 7 de març en la dimensió de “marc per a tot el cicle, que té tres apartats: l’inici de la vida (denunciant però després proposant) amb dues intervencions, una per a cada dimensió, que n’és un bon exemple”. El responsable de l’aula ha explicat que “la seva dimensió és parroquial, però està oberta a tothom, ja que es pot venir a totes les sessions o només a algunes”. Les sessions són “dijous a les 18.45h a la Sala Natzaret, de la Parròquia de Sant Miquel dels Sants”. Finalment Borràs ha invitat altres parròquies “a inspirar-se en aquest model d’eina formativa i, si volen, assessorar-se”.





En la segona part del col·loqui, Reyes Barragán ha dit que “aquesta Passió té una voluntat evangelitzadora, un component present en totes les representacions”. Ha comentat que, “a diferència de les Passions d’Olesa, de Cervera o d’Esparreguera, més antigues, el text és renovador i didàctic, perquè és la fusió de la passió que té la seva directora pel teatre i per l’evangeli”. La directora teatral ha dit que l’equip “està molt content, amb molta gent nova i uns assajos molt viscuts on es respira un gran amor, cosa que anuncia unes representacions molt bones”. Igualment ha afegit que “la gran novetat és que la Passió de Llinars es pugui fer, perquè s’ha de lluitar any rere any per aconseguir moltes coses”, i ha invitat tothom “a venir a veure aquesta obra”.





Les sessions, els dos caps de setmana anteriors a Setmana Santa, són a les 17.00h al Teatre-Auditori de Llinars. “És una representació de dues hores i quaranta minuts, més curta que les altres, però molt adequada per a nens de catequesi”, ha comentat”. Barragán ha aclarit que “té una dramatúrgia molt moderna que permet mantenir l’atenció, perquè l’escenari no queda buit”. Finalment ha comentat que “hi ha dues parts: una dedicada a la vida pública de Jesús i una segona, a la passió, mort i resurrecció de Crist”. També ha destacat que “és una passió femenina, moderna i emotiva”, i que “enguany hi ha uns 60 actors i una vintena de persones al darrere”. I ha invitat tothom a “anar a veure la Passió de Llinars i altres passions”, per concloure que “la de Llinars és kerygmàtica”.





I en la tercera i última part, Fátima Ramos ha definit aquesta jornada catalana d’Apostolat Seglar, aquest dissabte a Tarragona, com “una altra passa dins un procés que s’està vivint des de l’inici de la preparació per al Congrés de Laics 2020 fins ara, en què es busca l’efecte multiplicador a la llum de la trobada de primer anunci dels dies 17 i 18 de febrer a Madrid”. De la reunió de Tarragona, ha afegit que “es vol fer visible la realitat de l’apostolat seglar, ajudar al coneixement mutu, aportar elements formatius per créixer en consciència d’evangelització i recollir iniciatives que ajudin a fomentar l’apostolat seglar”. Després de comentar que hi ha 180 persones apuntades, Fátima Ramos ha afegit que “es tracta de seguir caminant junts com a poble de Déu, en sinodalitat, amb el rerefons de la crida del Papa Francesc a afrontar l’hora dels homes i les dones compromesos en el món de la cultura, la indústria i tots els àmbits, per portar-hi l’alegria de l’evangeli”.





Fátima Ramos ha apuntat, a més, que “la trobada del 17 i el 18 de febrer a Madrid va trencar esquemes, per exemple amb una memòria exposada en to de comunicació, diàleg i pregària”. En aquest context, ha afegit que ara a Tarragona “es volen fer parades, amb forma de tallers, sobre la vida quotidiana, la comunitat, la formació i l’acompanyament, temàtica que es

va treballant amb el paraigua del primer anunci”. Va recordar que “el cardenal Joan Josep Omella va invitar els participants en la trobada de Madrid a evangelitzar, però dient a cada persona que és estimada per Déu, acostant-se a elles, no pas esperant que vinguin”. La col·laboradora de l’apostolat seglar de Catalunya, ha anunciat que, “després de la ponència del catedràtic d’Història Josep Otón, es fan les parades, després se celebra l’Eucaristia i finalment hi ha el dinar”.





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'elecció de Marta Ventura (presidenta de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa) com a nova presidenta de la Federació Espanyola d'Hospitalitats. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Senyor, us necessito', un tema amb què el grup Worship.cat ens anima a buscar la llum que necessitem, com la que Jesús va presentar a Nicodem com la font de la salvació. Així ambientem aquest diumenge IV de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=z4Ou-_6M3vY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la tradicional ruta catalana al Monestir de Poblet que prepara l'associació de lleure de Guies i Scouts d'Europa per als dies del 22 al 25 de març, la interpretació de la Missa de Barcelona el 6 de març en la festa de Sant Oleguer (és un cicle polifònic complet de missa del segle XIV), la Trobada de Catalunya de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit (aquest cap de setmana a la Residència Martí-Codolar de Barcelona), l'elecció del bisbe de Solsona Francesc Conesa per presidir la Comissió per a la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal Espanyola i la concentració d'Alcem la Veu diumenge 3 de març davant de la catedral de Barcelona per reivindicar el paper de la dona en l'Església. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).