El Mirall anuncia el ‘Sent la Creu’ de Terra Santa i repassa el moment del Catecumenat a Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 16 de febrer sobre el ‘Sent la Creu’, vetlla amb Eucaristia convocada per a diumenge 18 de febrer a les 18.00h a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, i sobre el ritu de l’elecció i l’assignació de nom que es fa aquest cap de setmana per als adults que rebran el Baptisme, la Confirmació i la primera Eucaristia durant la propera Vetlla Pasqual. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de PJ Armengou, de l’equip organitzador del ‘Sent la creu’ i periodista que ha estat corresponsal a Jerusalem, i Felip-Juli Rodríguez, director del Secretariat del Catecumenat a l’arxidiòcesi de Barcelona. PJ Armengou ha explicat que el seu vincle amb Terra Santa “ve de l’opció de formar una família”, per la qual cosa va decidir anar a viure amb la seva dona “a Jerusalem, fins al punt que va arribar una implicació amb la vida cristiana a la ciutat santa, mitjançant la catequesi, la vida parroquial i un punt missional, així com un voluntariat amb el Patriarcat Llatí”. Igualment ha comentat que ell i la seva dona van fer “un informe sobre la situació dels migrants catòlics a Israel”.





Sobre la situació personal, el periodista ha destacat que “Terra Santa enganxa”, però ha aclarit que, arran de la situació bèl·lica, ell i la seva dona han decidit “pausar l’etapa de Jerusalem, amb un nen de 9 mesos”, tot i que no descarta tornar a la ciutat santa. En un altre moment, PJ Armengou ha destacat que “hi ha germans nostres que ho passen malament de manera especial, i és important fer el ‘Sent la creu’ aquest any per Terra Santa, on el patiment per Crist ens mostra una creu que podem mostrar amb més sentit que mai per Quaresma”. El també membre de l’equip organitzador del ‘Sent la creu’ ha comentat, a més, que ha col·laborat “amb l'organització de l’esdeveniment”, on participarà “des d’un petit testimoni juntament amb un noi jueu i una noia àrab que faran també una pregària per la pau”. Ha afegit igualment que els cristians “estem cridats a posar pau en un conflicte dur i de grans odis”, i ha elogiat la presència “del cardenal Pizzaballa, que està sempre a favor de les víctimes”. PJ ha recordat que “ens hem de centrar a demanar la pau per a tots dos, perquè no són mai comparables els patiments d’uns i altres”. També ha qualificat de ”luxe tenir a Barcelona el cardenal Pizzaballa, un testimoni del qual els joves podran aprendre molt”.





Iniciació cristiana dels catecúmens





En la segona part del col·loqui, Felip-Juli Rodríguez ha explicat que “el Catecumenat és l’itinerari que té l’Església per fer cristians, a partir dels 7 anys segons el Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults”. El director del Secretariat Diocesà de Barcelona per al Catecumenat ha anunciat que “aquest dissabte 17 de febrer al vespre una quarantena d’adults viuen el ritu d’elecció i assignació del nom dels qui ara passen de catecúmens a aptes, després d’una trobada a les 17.45h per fer la preparació i després, a partir de les 19.15h, la celebració a la catedral”. El prevere ha apuntat que “els catecúmens són diversos, procedents d’altres religions, de l’ateisme i d’altres situacions, però sempre des de la resposta a un moment en què se senten cridats i toc ats per Déu, autor del do de la fe”.





D’altra banda, Felip-Juli Rodríguez ha dit que, “dins els dos moments de la formació per a catequistes, acompanyants en el cas del Catecumenat, es fa aquest any la presentació del nou Catecisme per als catecúmens o els qui necessiten aprofundir en la fe, ‘Busqueu el Senyor’”. Ha anunciat que “serà el 2 de març a partir de les 10.30h al Seminari Conciliar de Barcelona” en el marc del XII Seminari d’Estudi sobre el Catecumenat”. Igualment ha comentat que els delegats de Catequesi i Catecumenat de les diòcesis espanyoles han conegut ja el nou llibre en el marc d’una recent trobada a Màlaga, on va participar ell mateix juntament amb el responsable de Catequesi de Barcelona, Alberto Para, i altres procedents de Catalunya.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'Adoració Nocturna Femenina d'Espanya (ANFE), que celebrava els dies 10 i 11 de febrer a Barcelona la seva reunió plenària anual amb el lema "ANFE: adorar per servir". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Déu que m'alliberes', un tema amb què el grup Worship.cat ens ajuda a preparar-nos per viure aquest primer diumenge de Quaresma i tot el temps penitencial: https://www.youtube.com/watch?v=kcWRfYcZgv0.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: una trobada de tres dies (del 16 al 18 de febrer) amb dejuni i silenci per la pau a la Capella del Rapte de Manresa, la celebració de la Setmana del Matrimoni del 14 al 19 de febrer, una subhasta de composicions artístiques d'Angelina Miró organitzada per la Delegació de Missions de Lleida per a divendres 16 de febrer, una crida de l'Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac per reactivar el seu servei al barri barceloní de la Barceloneta i l'anunci de la presència del cardenal José Tolentino de Mendonça dimecres 28 de febrer al CaixaFòrum Macaya de Barcelona a les 18.30h per presentar les activitats del Catalonia Sacra per a aquest 2024. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).