El Mirall ambienta la festa del Cor de Jesús i un sopar d'ajuda al Telèfon de l’Amistat a Tarragona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 7 de juny sobre la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, que es viu aquest mateix dia en la setmana posterior al Corpus, i sobre un sopar benèfic convocat per a dissabte 8 al Port de Tarragona per ajudar el Telèfon de l’Amistat, gestionat per la comunitat rogacionista del Santuari de Loreto. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del salesià Joan Codina, rector del Temple del Tibidabo de Barcelona, i de Mario Buonanno, superior de la comunitat religiosa del Santuari de Loreto. El pare rogacionista ha dit que “el Telèfon de l’Amistat és un instrument que, des de Tarragona, ajuda la gent en mals moments, com ara un trencament matrimonial o altres problemes, situacions que fan que molts s’adrecin al servei gestionat pels religiosos però que sovint deriven a professionals perquè ajudin molta gent sovint sola o malalta i sense ningú amb qui parlar”.





El superior del Santuari de Loreto, que ha ofert el 977 23 11 11 com el número del Telèfon de l’Amistat, ha comentat que aquest servei “consisteix sobretot a escoltar els qui truquen”. Mario Buonanno ha explicat que “aquest sopar es va iniciar ara fa 36 anys per iniciativa d’un grup de persones que van pensar en la manera d’ajudar les activitats al voltant del telèfon, entre elles una obra social amb distribució d’aliments i altres necessitats”. Ha apuntat igualment que “hi ha un sorteig i altres iniciatives de finançament, i es fa al Port de Tarragona perquè dona molt molt de suport al Telèfon de l’Amistat”. A més, ha recordat que “es pot ajudar aquest servei amb la Fila Zero”. Sobre la congregació, el religiós ha dit que “el fundador, canonitzat ara fa 20 anys, va impulsar els rogacionistes i les Filles del Diví Cel a Barcelona”, i que “va arribar a Tarragona perquè durant el Concili Vaticà II el cardenal Benjamín De Arriba y Castro es va trobar a Roma amb el Pare General dels Rogacionistes d’aleshores i van impulsar que una comunitat es desplacés a Tarragona per cuidar un santuari on no hi havia ningú”. Finalment ha destacat que la congregació “té el vincle de Loreto, però la seva missió és la pregària per les vocacions i l’atenció als pobres i marginats, especialment joves i nens, ajudats ja després també a través del telèfon”. Ara mateix, hi ha a Tarragona “tres religiosos, dos sacerdots i un estudiant”. També ha comentat que la comunitat ajuda “dues parròquies properes, mitjançant les quals els religiosos es mantenen també integrats en la vida diocesana tarragonina”.





Jesucrist, adorat en el seu amor





A la segona part del col·loqui, Joan Codina ha explicat que la solemnitat del Cor de Jesús “és una festa de relleu especial pel fet d’arribar després de Corpus i de la Pasqua, amb el tridu que començava Dijous Sant amb la institució de l’Eucaristia i que dona pas al Corpus com a dia de la permanència de Jesús entre nosaltres, un conjunt de commemoracions a les quals s’uneix un accent, dins la teologia i l’espiritualitat, que vol reafirmar la bellesa de la devoció al Crist que té cor, també vulnerable”. Sobre la basílica, el religiós ha destacat que “el Tibidabo comença amb la visita de Sant Joan Bosco l’any 1886 a Barcelona, moment que va donar pas a la donació del cim del Tibidabo, que era de diversos senyors catòlics, a l’estil de Mon-Maître a França o el Sacro Cuore de Roma, impulsat per Don Bosco”. Aquí ha esmentat “Dorotea de Chopitea, que va fer construir una ermita al punt més alt de la Serra de Collserola, que és com el gra de mostassa”.





Joan Codina ha subratllat que el Sagrat Cor de Jesús “és eclesialment una solemnitat que se celebra al Tibidabo, on es fa a la tarda una trobada d’adoradors, protagonistes també del dia, per compartir testimonis i reorganitzar millor el col·lectiu, així com per oferir-los mitjans i escoltar els aproximadament 120 adoradors inscrits actualment”. Ha destacat que “la majoria fan adoració de dia, però uns 25 en fan a la nit, sempre en grup”. El rector ha anunciat que “la trobada d’adoradors es fa abans de l’Eucaristia, programada per a les 18.00h i presidida pel bisbe auxiliar David Abadías, assistit pel diaca recentment ordenat Carles Rubio”. A més, Codina ha recordat que el temple “necessita adoradors per a cada dia amb torns de matí i tarda, unes estones que es van cobrint però que requereixen de la presència de més persones per funcionar millor”. Ha revelat que “hi ha un grup de Cerdanyola, Ripollet, Rubí, Sant Vicenç dels Horts i alguns altres pobles”. El rector del Tibidabo ha destacat que “els qui s’ofereixen per ser adoradors queden inscrits i exposen les seves preferències per adorar durant el dia, perquè a la nit és diferent, ja que es vol que s’hi arribi en grup per organitzar-se els torns fins a les 2 de la matinada”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la presentació, dilluns passat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona Barcelona, del II Congrés Internacional de Confraries i Pietat Popular, que es farà a Sevilla del 4 al 8 de desembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Set de Déu', un tema del grup Canta la Teva Fe, amb Joan Àguila al capdavant, que lliga la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús amb la Paraula de Déu d'aquest diumenge X durant l'any, una litúrgia que ens mostra Jesucrist font de vida: https://www.youtube.com/watch?v=bSvq6JLQmg0





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la posada en marxa de dos nous pisos a Badalona que amplien el projecte "Llars Horitzó" per a gent gran (en total 25 persones) amb la participació de Càritas Barcelona i la Fundació Llegat Roca i Pi, la celebració aquest mateix 7 de juny per primera vegada de la "Festa de Jesús sense sostre" a la parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona, la presentació aquesta setmana del llibre 'Vull viure a casa' sobre atenció a gent gran i elaborat per la Comunitat de Sant Egidi, l'anunci d'una convocatòria d'ajuts per 2,3 milions d'euros vinculats al Fons d'Acció Social de la Fundació Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i la celebració del Corpus Christi diumenge 2 de juny amb la Missa solemne a l'exterior de la Catedral de Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).