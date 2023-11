Migdia COPE a Catalunya i Andorra (29/11/2023) - 14:20

Alerta a les Terres de l'Ebre per la proposta de portar aigua de l'Ebre en vaixells a Barcelona. Aquesta seria una de les possibilitats que hi ha sobre la taula, una vegada decretada la fase d'emergència en l'àrea metropolitana, entre altres mesures. Amb tot, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, treballa per a tenir enllestida la infraestructura per a fer possible aquest transport d'aigua des del port de Tarragona fins al de Barcelona que també està preparant les instal·lacions per si fos necessari activar l'arribada d'aigua en vaixells. Però tornant a les Terres de l'Ebre, activistes històrics antitransvasament com Manolo Tomàs tornen a agafar protagonisme igual que els veïns de la Ribera de l'Ebre.





Hi ha ganes de respirar tranquils, de poder passejar sense por i que acabi aquest malson. Es l'opinió de la majoria de veïns i comerciants de la plaça de la Bonanova que esperen amb candeletes el desallotjament del Kubo i La Ruina previst per a demà. Es tracta de dos immobles okupats des de 2016 i 2019 respectivament i que van agafar volada mediàtica arran de les eleccions municipals del 28 de maig. L'edifici es propietat de la SAREB i de cara al desallotjament de demà la policia demana veïns que evitin passar pel punt on estiguin desplegats els agents perquè serà una de les desocupacions més complicades, tant per la ubicació dels immobles com pel nivell de resistència que es preveu.





La salut visual dels menors preocupa cada cop més als professionals. I es que en referència a la miopia en aquesta franja d'edat s'ha evidenciat els últims anys un desplaçament cap a diòptries més altes. L'us excesssiu de les pantalles podria estar darrere d'aquest canvi segons l'estudi “l'Estat de salut visual dels adolescents espanyols”.





Ja que parlem de menors, fes atenció al que ara ens explica el Sergi Peidro. Molts nens i nenes que juguen habitualment a pilota en algunes places del districte de Les Corts han vist aparèixer uns cartells on se'ls demana no jugar amb pilotes de cuir.





Deixem la pilota de futbol o de bàsquet i agafem la del criquet. Es tracta d'un esport gens conegut i poc practicat a Espanya. Ara, però s'ha començat a parlar dels que els practiquen sobretots pakistanesos, sud-africans i indis, arran de la seva participació en els campionats europeus on els integrants de la selecció els vam veure cantat l'himne d'Espanya. I tu et preguntaràs com es juga al criquet, com es el terreny de joc i quan i on juguen els criketises catalans. Doncs avui a HerreraenCopeCatalunyaiAndorran hem escoltat un jugador.





El dissabte 16 de desembre coneixerem si entre el llistat de pobles més bonics d'Espanya n'hi ha un altre de català. Fins ara són tres els representants catalans. Un d'ells es Durro a la Vall de Boi, la seva alcaldessa ha explicat a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra com han notat estar dins d'aquesta xarxa. Entra-hi no es fàcil perquè hi ha força requisits que d'aquí a un moment els coneixerem.





I el saló del Manga ja ho té tot a punt per obrir portes del 7 al 10 de desembre a la Fira de Barceona. La nova edició creix en espai, sales i una zona d'activitats més gran. Els organitzadors esperen uns 163.000 visitants amb els dies 8 i 9 amb entrades ja exhaurides.