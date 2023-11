Migdia COPE a Catalunya i Andorra (28/11/2023) - 14:20

Mentre el Govern es resisteix a posar en marxa mesures més contundents davant l'extrema sequera que castiga Catalunya des de fa tres anys els quasi ve 3.700 habitants de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, veuran incrementats els talls en el subministrament d'aigua fins a arribar les 14 hores. Des de les 8 del vespre fins a les 10 de matí. Aquesta localitat fa dos anys que s'abasteix amb camions cisterna i amb talls d'aigua. La mesura s'ha pres donada la situació extrema i de mínims que pateix el municipi després que els dipòsits que abasteixen d'aigua a la població estan ja sota mínims. El municipi necessita 140 camions cisterna cada setmana pet abastir els veïns.





Problemes amb la sequera i problemes a la sanitat pública. I és que el 44?% dels metges del CAP creuen que l'atenció primària estarà enfonsada en 10 anys si no es prenen mesures amb urgència. Una enquesta a professionals joves de l'especialitat de família considera que el 42?% estarà sobrevivint i només un 11?% hi veu una millora. La consulta l'ha fet la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i que reflecteix la tensada situació que hi ha a molts CAP amb una falta de metges que s'està cronificant i que té com a grans perjudicats els usuaris. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem escoltat quines receptes aporta el Sindicat de Metges de Catalunya per sortir d'aquest forat negre.





De la crònica política ens quedem amb la cara d'estupefacció amb la qual han rebut alguns partits catalans la notícia que la primera reunió entre delegacions del PSOE i Junts per fer el seguiment del pacte d'investidura es farà a Ginebra.





Ara temps per a bones recomanacions i després escoltarem una de les neuròlogues que més i millor poden parlar de l'alzheimer, una malaltia que no només canvia una vida, en canvia moltes.





Primer dia de la T-Mobilitat amb una nova incidència en aquest cas afecta la plataforma de pagament amb targeta al Metro i Ferrocarrils. L'avaria ja ha quedat resolta i, per tant, ja es poden tornar a comprar bitllets i títols de transport amb targeta. I pel que fa a l'entrada en servei de la T-Mobilitat sapiguem com ha anat les primeres hores del matí.





I viatgem ara fins al districte de la Ciutat Vella per escoltar la preocupació dels veïns i comerciants per la presència de captadors de clubs cannàbics abundants en aquesta zona de la ciutat. Tot i que la presència d'agents de la Guàrdia Urbana tant uniformats com de paisà es constant a la zona, els captadors actuen sobretot intentant pescar algun turista despistat.





Els establiments d'oci nocturn del Front Marítim de Barcelona generen un impacte de 165 milions en el PIB de Catalunya. Ho recull un estudi presentat avui que posa en relleu el paper del sector de l'oci nocturn com a motor socioeconòmic.