Migdia COPE a Catalunya i Andorra (18/03/2024)

El sistema penitenciari català fa aigües o és un model que funciona perquè aposta decididament per la reinserció amb tots els riscos que això suposa? Aquesta és una de les moltes incògnites que planegen sobre aquest sistema després de la mort d'una cuinera de Mas Enric a mans d'un pres perillós. Aquest tenia antecedents per assassinar una altra dona, però que ara tenia la condició de pres de confiança, i per això estava destinat a la cuina.

Des d'aquest cap de setmana ha entrat en vigor el nou sistema d'índex que limita el preu del lloguer en 140 localitats catalanes que han estat declarades zones tensades i que comprenen les 4 capitals catalanes, bona part de l'àrea metropolitana i de la franja costanera. En total, en aquestes zones hi viu el 81% de la població, un total de 6,2 milions de persones.

"L'Estat ens ha entregat a l'Independentisme". Amb aquesta rotunditat s'ha expressat la presidenta de la Asociación de Fiscales Cristina Dexeus al programa Converses. Dexeus alerta que s'està vulnerant el principi d'independència judicial i ha qualificat de ficció jurídica pretendre que la llei d'amnistia se salti el Codi Penal espanyol.