Migdia COPE a Catalunya i Andorra (14/03/2024)

Els funcionaris de presons insisteixen a denunciar que la violència als centres penitenciaris està arribant a proporcions molt preocupants i difícils de suportar. El darrer episodi es va registrar ahir tarda a la presó Mas Enric a Tarragona quan un reclús va matar una cuinera i després es va suïcidar.

Avui és 14 de març i tal dia com avui, però de 2020 el govern central ens va confinar a casa per la pandèmia de la covid-19 i resulta sorprenent quantes coses ens va fer canviar la situació i quantes s'han mantingut. Les mesures més estrictes, per sort, no s'han hagut de mantenir, però sí que estan presents en el nostre dia a dia el rentat més sovint de mans, la ventilació o posar-nos la mascareta al transport públic o quan visitem un hospital o un centre de la tercera edat on hi ha persones més vulnerables.

Avui és l'endemà de la convocatòria de les eleccions autonòmiques catalanes previstes pel 12 de maig. És moment també d'analitzar quines assignatures pendents deixa el govern i quines repercussions pot tenir per l'economia catalana aquesta frenada de l'activitat legislativa.