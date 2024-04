Migdia COPE a Catalunya i Andorra (04/04/2024) - 14:20

Comença a reconduir-se la crisi dels 69 creueristes bolivians i sense visat que van arribar ahir al Port de Barcelona en el vaixell Armonia de l'empresa MSC amb 1.500 passatgers. Els ciutadans bolivians, entre els quals hi ha 14 menors, han pogut desembarcar en una zona de trànsit del Port i s'han iniciat els tràmits d'estrangeria.

No hi haurà noves restriccions d'aigua de cara a l'estiu. El Govern ha explicat avui després de la reunió de la comissió interdepartamental sobre la sequera que les abundants pluges de Setmana Santa han fet augmentar les reserves dels pantans, però s'ha acordat mantenir les mesures que contempla l'emergència per sequera.

El sabotatge que han sofert 3 pous que havien de garantir l'abastiment d'aigua de boca aquest estiu ha encès encara amb més potència els llums d'alarma en moltes localitats alt-empordaneses. El sabotatge ha deixat els pous inservibles mentre que els mossos ja estan investigant els fets amb el punt de mira posada en una part del sector de la pagesia.