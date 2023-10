L'entrenador de l'Espanyol, Luis García, a Esports COPE

Des de la Ciutat Esportiva Dani Jarque l'entrenador de l'Espanyol, Luis García, ha atès als micròfons d'Esports Cope amb Joan Batllori i Quique Iglesias.



Sobre el Mensajero: No podemos elegir, cae en una semana donde los horarios no nos son favorables, porque habrá dos días entre partido y partido. sábado 28 en Gijón, lunes 30 viaje a Mensajero, martes noche se jugará en La Palma, viernes se recibe al Eibar.

Hay que darle importancia a todos los partidos, independientemente si es de Copa o Liga.



Omar y su baja: no sabemos aún el tiempo, 3- 4 semanas esperemos. Es el momento de Oscar Gil.





Obligando a subir: no tenemos que influenciarnos por agentes externos. Me encuentro a gusto.