El Mirall analitza el ‘Sent la Creu’, la X Jornada d’Apostolat Seglar i un nou acte del Catecumenat

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 7 de març sobre el ‘Sent la Creu’, vetlla i Eucaristia amb una creu de Síria programada per a diumenge 9 de març a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, sobre el Catecumenat, amb motiu de l’inici de l’etapa decisiva de cara al baptisme per a un centenar de persones a l’arxidiòcesi de Barcelona, i sobre la celebració de la X Jornada Interdiocesana d’Apostolat Seglar de Catalunya, aquest dissabte 8 de març a Montserrat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Dani Visus, col·laborador de l’equip de Pastoral amb Joves de Barcelona, Felip-Juli Rodríguez, director del Secretariat diocesà del Catecumenat al mateix Arquebisbat, i Anna Maria Almuni, delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat.

Dani Visus ha presentat el ‘Sent la Creu’ com “la voluntat que va tenir el cardenal Omella, des que va arribar a Barcelona, de fer una trobada per a joves coincidint amb el primer diumenge de Quaresma, amb l’objectiu de viure la creu posant el focus en alguna creu del món, aquest any la de Síria, que continua patint les conseqüències de la guerra, tot i que teòricament ja s’hagi acabat”. En aquesta línia, el col·laborador de la Pastoral amb Joves ha anunciat que “l’arquebisbe melquita sirià Jean-Abdou Arbach serà el convidat, aquest cop presencial”. Ha subratllat igualment que la trobada “comença amb el testimoni d’un pare de família jove que va patir i pateix les conseqüències de la guerra a Síria, per continuar amb l’Eucaristia presidida per l’arquebisbe de Barcelona i amb l’arquebisbe melquita com a concelebrant principal i predicador en castellà”.

Visus ha confirmat que repeteix, en el servei de la música, “la coral de corals, un grup nombrós format per diferents cantaires de la diòcesi”. Finalment el col·laborador de la Pastoral amb Joves ha destacat, com a grans projectes d’aquest àmbit de cara als mesos vinents, “el Jubileu de la Joventut a l’estiu, la trobada Betel el 26 d’abril a la Salle Bonanova per a nois i noies entre 18 i 35 anys i, per a adolescents, la trobada ‘Connecta Olimpíades’, en aquest cas el 24 de maig”.

Etapa de purificació i il·luminació per a la iniciació cristiana

A la segona part del col·loqui, Felip-Juli Rodríguez ha recordat que “el que es viu aquest cap de setmana és l’entrada en la tercera etapa del catecumenat, anomenada de purificació i il·luminació, a través del ritu de l’elecció (de Déu a través de l’Església) o signació del nom per ser inscrits en el llibre de la vida”. El director del Secretariat del Catecumenat ha aclarit que aquestes persones,

un centenar aquest any a l’arxidiòcesi de Barcelona, “ja han entrat en la fe cristiana des de l'inici del camí cap a la iniciació”. Felip-Juli Rodríguez ha comentat, d’altra banda, que “la Carta a Diognet és un bon exemple per entendre la set de Déu de molts catecúmens, que arrosseguen experiències de dolor, creu i buidor”.

El director del Catecumenat ha explicat que “han augmentat els qui demanen el baptisme en edats entre els 20 i els 45 anys, persones que volen conèixer Jesucrist”. Igualment ha recordat que el camí del catecumenat “és habitualment de dos anys litúrgics, però varia segons la persona”. Felip-Juli Rodríguez ha apuntat que “el baptisme, amb la Confirmació i la primera Eucaristia, es rep durant la Vetlla Pasqual”.

I sobre el ritu d’elecció i signació del nom, ha dit que “es fa després de l’homilia un petit diàleg dels catecúmens amb el bisbe, que rep el llibre després d’inscriure-hi els noms”. La celebració, de la Paraula i presidida pel bisbe auxiliar David Abadías, serà “dissabte 8 de març a les 16 hores a la catedral de Barcelona”. Finalment ha anunciat que “es viurà a l’octubre una gran trobada per celebrar els 25 anys de la instauració del Catecumenat a Catalunya, fruit del Concili Provincial Tarraconense, una commemoració a la qual seran convocats bona part dels qui han rebut la iniciació cristiana des de l’any 2000 fins ara”.

Montserrat acull el laïcat català

I en una tercera part de la taula de testimonis, Anna Maria Almuni ha explicat que es viu aquest dissabte 8 de març a Montserrat “la desena trobada de l’Apostolat Seglar de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, ara iniciant l’itinerari de presència dels laics a la vida pública, més difícil de treballar que no pas el del primer anunci, desenvolupat fins ara, tot i que la presència connecta amb les dues dimensions”. La delegada ha assegurat que “el Jubileu i el Mil·lenari de Montserrat fan l’activitat molt més potent, amb el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el de Tortosa, Sergi Gordo, com a responsable de l’Apostolat Seglar a la Tarraconense”.

Almuni ha anunciat que “Montse Esquerda farà la sessió marc des de la seva visió com a metgessa, després d’una pregària amb què s’iniciarà la trobada i que donarà pas a la Missa conventual, presidida pel bisbe de Sant Feliu, i després la ponència a la mateixa basílica, per acabar amb treball per grups i, després de dinar, la clausura de la jornada amb una dinàmica sobre els grans reptes comuns”. S’ha mostrat finalment “esperançada davant el fet que els laics siguin testimonis esperançats enmig del món, amb presència real i compromesa, treballant molt en contacte amb la no creença, amb les dificultats i amb la diversitat religiosa, fent pinya dins l’Església”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre un acte celebrat dilluns 3 de març al Seminari de Barcelona sota el títol "El Sínode, avui i aquí", presidit pel cardenal Omella i amb la presidenta de l'Acció Catòlica General, Eva Fernández Mateo, que va reflexionar sobre l'estil d'Església que hem de viure aquest segle XXI. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pare, Tornem a tu', un tema amb el qual el grup Kairoi ens recorda la importància d'acostar-nos a Déu per demanar-li perdó, especialment en aquesta Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=japfPrCbQzY

Igualment hem compartit uns breus apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la presentació del títol número 100 de la col·lecció 'Assaig' de Fragmenta Editorial, en un acte dimarts 4 de març a l'església de Sant Sever de Barcelona, i la publicació d'un conte infantil titulat 'En Celestí de les set cames', amb el qual Claret proposa un acompanyament als més petits en la descoberta del significat de la Quaresma, un treball que es presenta aquest 7 de març a les 17.30h al col·legi Claret de Valls. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).