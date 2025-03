El Mirall presenta la Setmana Santa a Barcelona i parla d’Església i Intel·ligència Artificial

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 21 de març sobre el Pregó de Setmana Santa que es fa aquest dissabte 22 de març a l’església de Sant Agustí de Barcelona, pòrtic de la Setmana Santa a l’arxidiòcesi, i sobre la participació de la Universitat Abat Oliba-CEU en un organisme eclesial mundial per reflexionar al voltant de la Intel·ligència Artificial, anomenat Crida de Roma. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manuel Zamora, director del Secretariat de Germandats i Confraries de Barcelona, Manel Riera, president del Consell General de Germandats i Confraries, i Sergi Rodríguez López-Ros, vicerector per a Relacions Institucionals de la Universitat Abat Oliba-CEU.

Manuel Zamora ha recordat que “la pietat popular és presència al carrer, tot i que temes com ara la tecnologia de la Intel·ligència Artificial també ens han de posar en alerta, perquè els ‘costaleros’, per exemple, tenen present aquest instrument”. Manel Riera ha anunciat que “el Pregó és una porta d’entrada a la Setmana Santa a l’arxidiòcesi i a la ciutat, dissabte 22 de març a partir de les 17.00h a la parròquia de Sant Agustí”. Ha dit que “es presenta molt bé perquè aplega moltes germandats, confraries i altres entitats, amb un concert de marxes processionals i la presència d’una banda de la Inspecció General de l’Exèrcit, formada certament per militars però que només fan que tocar música de marxes, i això està bé malgrat els prejudicis que hi ha quan se sent la paraula ‘exèrcit’”.

El director del Secretariat de Germandats i Confraries ha comentat que “cada pregó és diferent, perquè cadascú fa el seu, i aquest any ve una persona vinculada a la Macarena de Sevilla, coincidint amb el 60è aniversari de la Germandat d’aquesta advocació mariana a Barcelona”. Per la seva banda, Manel Riera ha destacat que “les processons es fan presents a la capital catalana des de Diumenge de Rams i seguint pels altres dies en molts pobles i ciutats”. Zamora, a més, ha dit que litúrgia i processons o pietat popular “són expressions complementàries, no pas incompatibles”. A partir de l’últim Congrés de Germandats i Confraries, celebrat el desembre a Sevilla, ha subratllat el fet que “les iniciatives d’aquestes entitats no són cap realitat paral·lela de l’Església, sinó que hi estan en comunió des del treball per oferir la fe moltes vegades als qui no són creients”.

Finalment Riera ha anunciat que “es prepara el Jubileu de les Germandats i Confraries, que es viurà el maig a Roma, per compartir tot el servei d’ajuda a molta gent perquè pugui viure la fe al carrer”. En aquesta línia, ha afegit que “precisament això és Església en sortida”, com recorda el papa Francesc. I pel

que fa a la gran oferta de processons, Via Crucis i altres actes, tots dos han coincidit a l’hora de recordar que, “des de Diumenge de Rams i fins Divendres Sant, són moltíssimes les activitats” arreu de l’arxidiòcesi barcelonina, i que valen la pena.

“La persona en el centre”, clau per assumir la tecnologia

A l’inici del col·loqui, Sergi Rodríguez ha explicat que “hi ha aquest cap de setmana a Roma una trobada important de l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències, on es parla de la Intel·ligència Artificial, així com de la Crida de Roma i el treball d’aquests mesos, perquè aquesta revolució tecnològica pot ser utilitzada bé o malament”. El vicerector de la Universitat Abat Oliba ha recordat que ”la Ciutat del Vaticà és el segon estat del món que ha regulat per llei la Intel·ligència Artificial”. En aquesta línia, ha insistit que “la màquina no pot substituir la persona perquè no té ànima ni sentiments, per exemple”.

D’altra banda, Sergi Rodríguez ha dit que “la tecnologia col·labora amb l’ésser humà, però no pot prendre decisions, perquè no té ni cor ni consciència, com tampoc empatia i, per exemple, no sap què fer quan algú li diu que vol ser feliç”. El professor ha destacat que la IA “pot fer grans coses per pal·liar riscos o altres situacions, però no pas substituir la persona”. Sobre la presència de la Universitat Abat Oliba a la Roma Call (Crida de Roma) des de 2023, ha assegurat que s’està fent bon camí i que “s’està incloent la reflexió i l’estudi de la Intel·ligència Artificial en assignatures de tots els graus”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre un pelegrinatge de la Unió de Religiosos de Catalunya viscut dissabte 15 de març a Montserrat, on van participar més de 600 persones coincidint amb els 1.000 anys de vida consagrada al monestir benedictí. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Convertíos, dice el Señor', un tema amb el qual el duet Dumas & Mary ens prepara per viure aquest diumenge III de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=_w8g2uk2Vks

Igualment hem compartit uns breus apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la participació d'un miler de fidels diumenge 16 de març en la celebració jubilar de la diòcesi de Lleida a la Seu Vella, l'Eucaristia en la festa de Sant Josep dimecres 19 de març al Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, el 75è aniversari del Full Dominical de Tarragona amb una exposició fins al 30 d'abril al Seminari-Casa de Cultura i la participació de creients de diverses religions dilluns 17 de març en un Iftar (trencament del dejuni del Ramadà) celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).