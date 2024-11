El Mirall presenta la Cadena de Pregària per les Vocacions i un testimoni de servei a tanatoris

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants, sobre la Cadena de Pregària per les Vocacions, que organitzen les diòcesis amb seu a Catalunya per a tot el mes, i sobre el servei de molts preveres, diaques, religiosos, religioses i laics i laiques als tanatoris, a partir d’un testimoni. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l’arxidiòcesi de Barcelona, i Rafa Cervera, diaca i ministre d’exèquies i pastoral del dol en alguns tanatoris. Cervera ha explicat que aquest servei el fa “per cobrir alguna altra persona que ocasionalment no pot presidir cerimònies”. El diaca ha comentat també que “se segueix el ritual de l’aspersió amb l’aigua beneïda sobre el cos del difunt en una celebració molt senzilla però que arriba molt a la gent, fins i tot als familiars que no són gaire creients”.

Rafa Cervera ha destacat que “el més bonic és veure que molta gent escolta allò que diu l’oficiant, des d’una atenció i un respecte que emmarquen el que és un primer anunci on cal posar el cor, acollir i fer que parli el Senyor”. El diaca, ordenat aquest mateix 2024, ha recordat que “l’Esperit sempre acaba actuant”. En aquesta línia, ha afegit que “la mort interpel·la tothom, fins i tot a aquells que no creuen en Déu però que estimen i estan oberts a la vida després de la vida”. El diaca, en un altre moment, ha comentat que “hi ha gent que demana acompanyament al cementiri o abans, en els darrers moments de la vida des de la pastoral de la salut, tot i que normalment és la família sola la qui va a visitar la tomba de l’ésser estimat”. Cervera ha exaltat “la gran comunió entre l’Església triomfant i la pelegrina, cosa que es veu, per exemple, a Roma”.

Finalment Rafa Cervera, que també és membre de l’equip de 40 Dies per la Vida a Barcelona, ha anunciat la celebració aquest cap de setmana del final de la campanya de tardor. Ha destacat que “aquest any s’ha unit Tarragona i, per tant, tot va creixent”. Ha presentat la Missa de comiat, aquest diumenge al vespre a l’església de Sant Vicenç de Sarrià, com una acció de gràcies per l’experiència “sempre amb la defensa de la vida des de la pregària com a gran prioritat”. El diaca ha subratllat que “s’han consolidat els grups davant de tres centres on es practiquen avortaments”.

Demanar servidors de les comunitats cristianes

A la segona part del col·loqui, Jordi Domènech ha dit que la Cadena de Pregària per les Vocacions és “respondre al Senyor que li demanem segadors, com es fa a l’amo del sembrat”. El prevere i també formador del Seminari de Barcelona ha destacat que “el cardenal Joan Josep Omella ja va instaurar una pregària de 24 hores cada setmana tot l’any, però ara es tracta de sensibilitzar més”. El director del Secretariat de Pastoral Vocacional de Barcelona ha comentat que “s’han fet públic aquest any uns testimonis i s’ha proposat una pregària, per exemple a Barcelona els dies 8, 18 i 28”.

Jordi Domènech ha subratllat que “el document de partida ha arribat a totes les diòcesis i, en el cas de Barcelona, hi ha un web que és vocacions.barcelona per demanar o oferir pregàries. El director del Secretariat ha recordat, a més, que “els testimonis són un matrimoni, un monjo de Montserrat i un capellà acabat d’ordenar, tot i que es demanen vocacions per a totes les opcions”. Domènech ha apuntat, en aquest context, que “es tracta d’acollir tot el que vingui en forma d’oferiment per pregar”. Igualment ha assegurat que les vocacions al sacerdoci “tenen un punt molt important en el curs propedèutic, ara unificat a tot Catalunya”. Ha explicat que és “un període de discerniment, amb algunes eines formatives sobre litúrgia i un accent en el coneixement de la pròpia diòcesi, tot sense valor acadèmic i centrant-se en la Lectio Divina, el Catecisme, llatí i algun aspecte de filosofia”. També ha recordat que “va bé per a tothom per aterrar i acostumar-se a viure la vida del Seminari”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Trobada del Clergat de Catalunya dimecres 30 d'octubre a Montserrat i la solidaritat oferta per les diòcesis amb seu a Catalunya, així com moltes comunitats cristianes, amb els afectats per la DANA a València, Castella-la Manxa i Andalusia. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'El teu amor ens fa dir 'Amén', un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta la celebració d'aquest diumenge XXXI durant l'any, sense perdre la perspectiva de la solemnitat de Tots Sants, avui divendres: https://www.youtube.com/watch?v=rcZAqGX3M9I

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la publicació d'un document de la Pastoral Obrera catalana titulat 'Com transmetre i viure la fe en família', la presentació aquesta setmana de la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya (del 15 al 20 de novembre amb 96 projeccions en 35 municipis) i la participació del cardenal Cristóbal López Romero en unes sessions a la diòcesi de Terrassa per explicar la seva participació en el Sínode (entre altres temes). Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).