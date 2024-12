El Mirall entra en els projectes de Mans Unides i anuncia el creixement de ‘40 Dies per la Vida’

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 27 de desembre sobre Mans Unides, a punt de tancar l’any del seu 65è aniversari, i sobre 40 Dies per la Vida, una organització internacional nascuda als Estats Units i en procés de creixement a Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mireia Angerri, presidenta delegada de l’ONG catòlica a Barcelona, i Miquel Blanc i Rafa Cervera, membres de l’equip de 40 Dies per la Vida a Barcelona. Angerri ha qualificat de “molt positiva i encoratjadora” una recent audiència de la comissió executiva de Mans Unides amb el Papa Francesc, amb ella mateixa present com a integrant del grup. “El Sant Pare ens ha felicitat per la feina de l’organització amb els pobres i necessitats, i va demostrar que, malgrat la seva avançada edat, està molt bé i amb moltes ganes”, ha destacat.

La presidenta de Mans Unides a Barcelona ha comentat, a més, que “s’han fet durant tot l’any moltes activitats solidàries per donar suport als projectes de l’arxidiòcesi de Barcelona i de l’entitat en general”. Així s’ha referit a aquest 2024, en què el lema ha estat ‘Efecte ésser humà, l’única espècie capaç de canviar el planeta’. Mireia Angerri, a més, ha anunciat que “ja està preparada la campanya del 2025”, amb la col·lecta del 9 de febrer. Finalment, entre molts altres comentaris, ha recordat que l’entitat “manté viu l’esperit femení de compromís amb el treball pel desenvolupament, el que va inspirar les dones d’Acció Catòlica que van fundar Mans Unides l’any 1959”. Angerri ha elogiat també el fet que “el Papa hagi demanat que es defensi i s’apliqui la dignitat i la igualtat de la dona”.

Congrés i campanya de Quaresma per la vida

A la segona part del col·loqui, Miquel Blanc i Rafa Cervera han repassat algunes qüestions importants sobre el moment que viu actualment el moviment 40 Dies per la Vida. Blanc ha assegurat que “es necessiten voluntaris per omplir els torns de pregària diaris, aquest 2025 entre el 5 de març i el 20 d’abril i davant de tres centres on es practiquen avortaments, dos a Sarrià i un altre a l’Esquerra de l’Eixample. A més, ha anunciat que s’ha enviat un petit formulari d’inscripció perquè els voluntaris de la Quaresma 2025 s’hi comprometin. Miquel Blanc, això sí, ha reconegut que “costa molt omplir tots els torns per pregar, però s’acaben cobrint”. També ha aclarit que els participants “l’únic que fan és pregar per la mare que vol avortar i pel fill que porta en el seu si”, i que “aquesta actitud, pacífica, ha salvat moltes vides i fins i tot ha propiciat que hi hagi hagut mares que, després d’avortar, s’han lamentat per no haver conegut abans 40 Dies per la Vida”.

Per la seva banda, Rafa Cervera ha anunciat que “es farà a finals de gener, a Barcelona, un congrés internacional de 40 Dies per la Vida”. El portaveu de l’organització a l’arxidiòcesi de Barcelona ha dit que voldrà ser “un impuls a tota la tasca dels últims anys, amb dues campanyes potents, la de la Quaresma i la de tardor”. Igualment ha recordat que 40 Dies per la Vida “ja funciona a Tarragona, amb grups que han pregat cada dia aquesta tardor passada davant d’un centre on es practiquen avortaments”. Com a conclusió, tots dos han subratllat la importància de la festa d’aquest dissabte 28, els Sants Innocents, dia per recordar els qui han mort abans de néixer.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió sobre la Missa d'obertura del Jubileu a l'arxidiòcesi de Barcelona, diumenge 29 de desembre a les 19.15h a la Catedral, i a la resta de diòcesis amb seu a Catalunya el mateix dia a la tarda.

Igualment hem compartit uns breus apunts d'actualitat sobre aquestes notícies, entre d'altres: la temporada de pessebres vivents a Catalunya i les activitats que organitza el Seminari Conciliar de Barcelona per mostrar el seu pessebre durant les festes de Nadal.