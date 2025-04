MIGDIA COPE A CATALUNYA I ANDORRA | 16 ABR 2025 | 14:20H

Nova nit d'incidents al barri de Cerdanyola de Mataró. El SCT té a punt l'operació sortida de Setmana. L'Assemblea per una Escola Bilingüe aconsegueix que s'anul·lin les instruccions del curs 22-23 perquè el castellà no estava inclòs com a llengua d'ús habitual en els centres.