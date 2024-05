Migdia COPE a Catalunya i Andorra (22/05/2024) - 14:20

Crisi en l'atenció primària a Catalunya. I és que per tercer any consecutiu la comunitat catalana encapçala el rècord de vacants de metges residents de família, és a dir els MIR. Metges de Catalunya ha posat dades a aquesta crisi. 98 places que han quedat sense cobrir, un fet que ve a confirmar que l'exercici professional de la medicina a l'atenció primària es troba en un moment agònic.

Carlos Pérez, agent dels Mossos d'Esquadra ha estat suspès durant un any per haver col·laborat amb VOX durant un acte a Girona. Pérez ha explicat a Cope Catalunya i Adorra que es tractava d'un voluntariat en hores no laborals i que, per tant, no necessitava cap mena de permís. Aquest agent ha estat sancionat per una falta molt greu i lamenta que altres agents del cos que s'han posicionat políticament i fins i tot amb l'uniforme del cos no els hi ha passat res o tot ha quedat en un advertiment.

Temperatures més altes, més risc d'ingrés hospitalari. És una de les conclusions d'un estudi d' IS Global que analitza dades de més d'onze milions d'ingressos entre els anys 2006 i 2019 a tota Espanya.