Migdia COPE a Catalunya i Andorra (19/01/2024) - 14:20

Partit Popular i Vox han demanat que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona retirin les importants subvencions que atorguen a la polèmica Plataforma per la Llengua.I és que estem davant d'una organització i uns socis que es dediquen a denunciar i assenyalar públicament empreses, comerços i fins i tot treballadors que no rotulen o no parlen en català.

Un exemple de com la legislació actual de la Generalitat vulnera la Constitució en matèria lingüística, és el cas del clarinetista de la banda municipal de Barcelona que ha estat acomiadat per no superar l'examen del C-1 de català per passar a ser treballador fix.

Lluís Sala, expert en gestió aeronàutica i vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics considera que la millor opció per ampliar l'aeroport del Prat és allargar la pista més propera al mar 840 metres per sobre de la llacuna de la Ricarda. Es tracta de preservar el medi ambient i els veïns de la zona sense renunciar a una major connectivitat internacional.