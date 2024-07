Migdia COPE a Catalunya i Andorra (17/07/2024) - 14:20

Nou matí complicat a les carreteres catalanes amb cues importants a l'autopista AP-7. S'han format retencions d'uns 10-12 quilòmetres en sentit nord i sud amb accidents amb camions implicats al Papiol i Cerdanyola en direcció nord i a la Roca i Montmeló en sentit sud. Les cues s'han format perquè els camions han ocupat dos carrils i no s'ha pogut retirar ràpidament perquè un dels conductors ha quedat atrapat al vehicle i els bombers l'han hagut d'excarcerar.

Nou capítol del procés d'expulsió o arraconament de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. El Govern central i la Generalitat han tancat l'operatiu de seguretat de cara a la Copa Amèrica de Vela que ha de començar el 22 d'agost a Barcelona. Les dues administracions han acordat que seran els Mossos els qui dissenyaran la direcció del pla de seguretat i tindran sota el seu comandament a tots els cossos policials i d'emergències que operen a Catalunya.

A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni aposta per reconquerir amb verd racons oblidats de Barcelona. El full de ruta vol reaprofitar espais com ara mitgeres, places o interiors d'illes per posar-los al servei de l'urbanisme climàtic.