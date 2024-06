Migdia COPE a Catalunya i Andorra (11/06/2024) - 14:20

Arriba l'hora dels jutges després de finalitzat el recorregut polític la polèmica llei d'amnistia que molt possiblement acabarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, motes incògnites i molta incertesa sobre aquesta norma que deixa moltes preguntes per a respondre. La més important té nom i cognom que passa amb el pròfug Carles Puigdemont?

El Govern ja ha posat fil a l'agulla per fer costat a tots els que puguin o vulguin acollir-se a la llei d'amnistia. El departament d'interior habilitarà un formulari per demanar una resolució individualitzada perquè la llei d'amnistia es pugui aplicar de manera preferent i urgent.

El ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu considera que es necessari canviar el model de turisme per garantir que sigui respectuós amb els entorns urbans. En aquesta línia el govern central vol posar en marxa plataforma per aturar iniciatives que no s'ajustin a la llei.