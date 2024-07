La Linterna a COPE Catalunya i Andorra (04/07/2024) -19:00

Parlem de turisme i l'Ariadna Cotén, membre de la plataforma Zeroport, ens fa cinc-cèntims de la manifestació convocada per dissabte a Barcelona per unes 80 entitats en contra del turisme massiu i les conseqüències que això té per la ciutat.

Parlem amb la Marina Fernández, que és professora de neuro-psicologia de la Universitat Abat Oliba i és presidenta de l'associació “Adolescència lliure de mòbils”, sobre l'accés cada vegada més prematur, i sovint involuntari, a continguts de caràcter sexual a internet.

El Ferrán Muntané Isart, membre de l'equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra i que forma part de la comissió d'experts en els efectes de la precarietat laboral en la salut mental, que va crear el ministeri de treball, ens explica cóm afecta aquesta relació causa-efecte en molts treballadors.