Un reportero de TV3 va a La Pobla de Mafumet a burlarse de los votantes de Vox: "¿Arriba España?"

TV3 ha enviado a un reportero a La Pobla de Mafumet a mofarse de los catalanes que han votado a Vox en la localidad tarraconense, uno de los dos municipios de Cataluña en los que la formación fue la más votada. El fragmento forma parte del programa de humor APM?, en la sección Díaz de fúria, presentada por el periodista Joel Díaz.

En las imágenes se ve como Joel se burla de la gente que vota a la formación de Santiago Abascal.

En las imágenes, se ve cómo Joel Díaz le pregunta a las personas si han votado a Vox. "La gente ha votado a un partido un poco fachita", dice Joel a una señora. "¿Puedo decir una cosa?, Responde ella. Es que acabas de decir un partido fachita..." "¿Ultraderecha es correcto?", responde Joel.

Más tarde, se encuentra con una familia que reconoce haberse abstenido el 14-F: "Yo no me quiero enfadar, dice Joel. Pero Vox ha ganado por un voto y vosotros sois 3". Otra señora bromea con que "no tiene cara" de votar a Vox. "¿Qué cara tiene el votante de Vox?", pregunta Joel. "De choni", responde ella, provocando las risas del periodista.

Pero el momento más tenso es cuando se encuentra con un inmigrante que dice que ha votado a Vox: "Está en contra de la inmigración", dice Joel. "Surrealista", concluye el programa con una voz en off.

La despedida del reportaje es con un hombre con la mascarilla de la legión que reconoce haber votado a Vox: "¿Arriba España?", le despide Joel.

Este tipo de reportajes se encuadra dentro de la estrategia de TV3 de deshumanizar y ridiculizar a todo aquel que no vote independentista, estrategia con la cual consiguen que muchos vean con tolerancia la violencia verbal o física contra comercios o incluso personas, como se está viendo estos días en las calles de Barcelona.

La Pobla de Mafumet y Vilamalla, los municipios en los que Vox venció en Cataluña

En La Pobla de Mafumet (Tarragona), Vox se impuso en las elecciones por un sólo voto de diferencia sobre el PSC: 249 votos para la formación 'verde' (21,32%) y 248 (21,23%) para el PSC.

En Vilamalla, un pueblo de 1.160 habitantes del Alto Ampurdán, los de Abascal fueron los más votados con 102 papeletas. En segundo lugar ha quedado JxCat con 87 y ERC ha sido tercera con 85.