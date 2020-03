Momentos con Luis Rodríguez / Óscar: “Le pegué un tiro en la cabeza a un hombre en el centro de Barcelona”

“Me llamo Óscar, tengo 35 años y muchos problemas. Tengo varios juicios pendientes, uno de ellos por intento de asesinato. Fue hace cuatro años en el centro de Barcelona. Le pegué un tiro en la cabeza a un hombre. Todavía voy armado.

“Tengo a mi madre amargada. No puede más conmigo. Está desquiciada. Tiene 73 años y lo único que quiere es morirse. No quiere vivir por todo lo que yo estoy haciéndole. La estoy haciendo sufrir

“Iba por la calle y un hombre iba detrás de mi ex pareja, que estaba en tratamiento por metadona. Y le disparé en la cabeza. Solté el arma, me tiré al suelo y me entregué. El hombre no murió, pero ha quedado mal.

“Ahora mismo voy armado porque temo por mi vida, ya que hay personas que van a por mí. Son gente mala que van a por mi vida. Ahora me guardo las espaldas.

“En enero me dio una parálisis en las piernas. Tuve una neumonía. Tengo mal el hígado, el páncreas, un pulmón, un riñón... Tengo cáncer, hepatitis, anticuerpos... He tenido tres infartos. Doy mi vida por acabada. Ya me da igual todo. La vida me da igual y la muerte también.

“Me he pasado veinte años tomando drogas. Ahora me dedico a traficar a gran escala. Ya no tomo, ahora sólo la vendo.

“Tengo casi treinta años de condena más lo que me caiga ahora, pero con las enfermedades que tengo no ingresaré en prisión. Lo que me van a hacer es tenerme en mi casa hasta que me muera.”

Luis Rodríguez le responde: “Yo te voy a pedir que te arrepientas de traficar, de llevar un arma. Que dejes el arma, que la entregues.” Y seguidamente le pregunta: “Después de todo lo que la droga te ha hecho, que te ha dejado enfermo, ¿cómo puede ser que te dediques a venderla? Da media vuelta, arrepiéntete, cambia, reacciona, levántate. Tú no naciste para esto.”

Óscar reconoce que tiene un historial enorme de delitos y sigue delinquiendo: “He estado en varias ciudades buscándome la vida. Me da igual pegarle un tiro a una farola que a un tío por la calle.”

“Cada día me he estado metiendo 15 gramos de cocaína. Y mi madre en casa sufriendo. Tengo muchas cosas en la cabeza. A veces me dan locuras. Me da por meterme 20 gramos. Y hasta 30 me he metido, me he pinchado un montón, he fumado basuco (pasta de cocaína), he fumado plata...

“Estoy arrepentido y me encuentro mal. Quiero que Dios me perdone, que tú me perdones, que toda tu audiencia me perdone... Quiero pedir perdón a mi madre. Mi familia no me habla. Mi hermano mediano no quiere ni verme. No conozco a mis sobrinos.

“No estoy tranquilo, no duermo, tengo pesadillas, insomnio... Me tiro hasta tres días seguidos sin dormir. La doctora me ha dicho que no me queda mucho, que como siga así me voy al hoyo.”

Luis le dice: “Óscar, si quieres que todo el mundo te perdone tendrías tú también que cambiar, dar media vuelta, arreglar tus cuentas... Puedes empezar esta noche, puedes cambiar de vida.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.450.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm .