Lluís Bassat, publicista y coleccionista de arte

El coleccionista de arte y publicista Luis Bassat ha explicado en el programa Converses de Cope Catalunya i Andorra que lleva quince años luchando para que Catalunya tenga un museo de arte contemporáneo y no lo ha conseguido. “Ahora que estoy a punto de cumplir 81 años, tiro la toalla y paso la pelota a los políticos”, ha advertido. Bassat les pide que hagan todo lo posible para que “Cataluña pueda enseñar al mundo el arte contemporáneo catalán, que es tan bueno como el inglés, el americano o el francés”.

Bassat, que es propietario de una colección de tres mil piezas, entre pinturas y esculturas -una parte de las cuales se pueden ver en la Nau Gaudí de Mataró-, lamenta que Barcelona y Cataluña no sepan vender al mundo sus pintores y escultores como hacen Paris, Londres o Nueva York. “Nueva York tiene el Moma nosotros no tenemos nada asi es imposible que nuestros artistas se den a conocer en el mundo”, lamenta. “Nos falta un museo que pueda enseñar el arte contemporáneo catalán” señala.

En este sentido, Lluis Bassat ha recordado que en el MNAC “está la mejor colección de arte románico del mundo y poca gente lo sabe, porque ese argumento de que en Monjuïc está la mejor colección del románico es un argumento bestial que nadie ha explicado”. “Si me encargaran una campaña lo tendría claro”, ha asegurado.

A Bassat le parece una magnífica idea hacer de Montjuïc “la montaña de la cultura y el deporte”. “Montjuïc tendría que estar lleno de gente haciendo deporte o visitando museos, pero ahora no hay casi nadie, hace falta llenarlo de más vida” ha apuntado.

El coleccionista de arte considera que “a nivel cultural, Barcelona está dejando escapar muchas oportunidades, como el Hermitage” y recuerda que “ciudades como Bilbao se han situado como una parada obligada del turismo cultural gracias al Guggenheim”.

Bassat no entiende el “odio al turismo” que se ha instalado en una parte del Ayuntamiento de Barcelona y entre algunos ciudadanos. “Con esta política de hacer todo lo posible para que el turismo no venga, con el no a los hoteles de cinco estrellas, no a la ampliación del aeropuerto, no a los cruceros, nos estamos equivocando” ha sentenciado.

A su condición de publicista y coleccionista de arte, Lluís Bassat sumó en su momento el haber sido candidato por dos veces a la presidencia del Barça. “Me alegro de no haber llegado a la presidencia, porque lo que hay en el fútbol actual no me gusta nada”, ha explicado. Sobre la gestión económica de Joan Laporta, Bassat considera que “corre muchos riesgos, porque está vendiendo cosas que el día de mañana nos harán falta”. “Por ahora le está saliendo bien porque el equipo está funcionando y muy posiblemente este año ganaremos algún título”, ha afirmado.

Lluís Bassat asegura que el Barça nunca podrá competir económicamente con los llamados “clubs estado” y por eso piensa que el futuro de la entidad blaugrana pasa por la cantera. “Hay que crear diez masías por todo el mundo para tener una buena cantera y así no necesitar comprar jugadores, porque un club estado siempre pagará más que nosotros”, ha afirmado.