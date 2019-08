Los vecinos de la Rambla de Prim hacen guardia para evitar un nuevo intento de ocupación

Ante la insatisfacción de la actuación policial en el intento de ocupación del pasado jueves, los vecinos de la Rambla de Prim hacen guardia las 24 horas del día para evitar que se produzca un nuevo asalto.

Rafa Tarjuelo, vecino de la Rambla de Prim, explica que desde que los vecinos se han organizado por turnos delante del edificio, que no se ha vuelto a producir un nuevo asalto. No obstante, piden soluciones que aporten más seguridad al barrio. Tarjuelo ha denunciado que no es un problema de su zona en concreto, sino que se trata de un "problema estructural del barrio".

Los vecinos también piden que se tapie correctamente la puerta del edificio y tienen propuestas para que se convierta en un local destinado a las actividades para los vecinos.