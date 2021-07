Colau coloca el retrato del Rey en el Salón de Plenos, aunque en el lateral y es de pequeñas dimensiones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cumplido con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al consistorio a colocar un retrato del Rey en el Salón de Plenos del consistorio. Y esta mañana se ha podido comprobar que efectivamente ya estaba colgado el retrato de Felipe VI, retrato que eso sí, es de pequeñas dimensiones, mide 30 cm de ancho por 40 de alto, la medida más pequeña de las dos oficiales que hay. Y además se ha colocado en un lateral de la sala, frente a los sillones que ocupan los concejales de ERC, PP y Ciudadanos.

Tras 6 años de la retirada del busto del Rey por parte de Colau y las peticiones del PP a la Delegación en 2015. Hoy, se da cumplimiento a la sentencia del Supremo y recuperamos la normalidad democrática en el Ayuntamiento de BCN. La imagen de #FelipeVI ya está en #PleBcnpic.twitter.com/JQoZKjeeCm — Óscar Ramírez Lara (@oramirezlara) July 23, 2021





Colau había dejado que fueran los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que aplicaran la sentencia. Colau, que, por cierto, ha provocado el malestar de los grupos municipales de PP, Ciudadanos e incluso de sus socios de gobierno, del PSC, al asegurar en el pleno que se había colocado el retrato del Rey “por imperativo legal” e instando a “aquellos que defienden la institución monárquica” a que hagan una “reflexión” sobre qué quiere decir que no se haga con agrado ni por “respeto” la colocación de la imagen, sino porque lo dice una sentencia judicial. Y además ha defendido que se retirara el busto de Juan Carlos I:"Estamos orgullosos de que retiráramos el busto del rey emérito porque es un corrupto confeso fugado a una dictadura árabe. Su imagen no va a volver nunca más a este pleno".

Su socio de gobierno, teniente de alcalde Jaume Collboni (PSC) ha reprochado a Colau el tono de su intervención y que “hiciera un debate” de esa cuestión cuando “hay temas más importantes en el orden del día”. PP, Barcelona pel Canvi y Ciudadanos han celebrado que la alcaldesa haya cumplido con la legalidad, aunque recuerdan que el retrato del Rey no se tendría que haber retirado. Hace seis años se retiró el busco de Joan Carlos I, decisión que justificó entonces el gobierno municipal porque ya no era el Jefe del Estado. Pero no volvió a color ningún retrato de Felipe VI, hasta que la Delegación del Gobierno llevó el caso a los tribunales y ahora ha sentenciado que el retrato debe estar en la Sala de Plenos.

Por otro lado, la alcaldesa de Barcelona ha lucido hoy una mascarilla con los colores de la bandera republicana, aunque ha asegurado que no se debe al debate sobre el retrato del Rey, sino a las palabras del ministro durante la Transición Ignacio Camuñas (UCD) negando el golpe de Estado de 1936 y responsabilizando de la Guerra Civil al Gobierno republicano, y ha pedido que los líderes políticos "marquen líneas rojas y no permitan banalizar el fascismo".