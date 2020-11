Vuelven los estafadores del asfalto a Girona

Los estafadores del asfalto han vuelto a las comarcas gerundenses. Ya han actuado, o al menos que tenga constancia la policía, en dos municipios del Gironès: Cassà de la Selva y Llagostera. En los dos casos, no obstante, la estafa finalmente no se ha podido materializar, puesto que los empresarios afectados no han abonado ni un euro a los malhechores. Las policías locales de Cassà y Llagostera han actuado y recibido las denuncias de las dos empresas que han sufrido este intento de estafa, mientras que los Mossos d'Esquadra están investigando quién hay detrás de esta organización.

La estafa del asfalto tiene como objetivo principal engañar a empresas. El modo de actuar consiste en el hecho que los delincuentes se presentan en una empresa y les explican que tienen unos restos de asfalto de una obra que han hecho. Después les ofrecen alquitranar por ejemplo un camino a un precio muy bajo, por debajo del precio de mercado. Esta estafa acaba en el momento en el que el empresario paga por adelantado y los supuestos obreros ya no se prentan para realizar las supuestas obras de acondicionamiento. Pero lo más habitual es que, si se paga después de los trabajos, empiezan a hacer la obra pero la dejan a medias. En algunas ocasiones también empiezan a pedir más dinero alegando que se les debe una gran cantidad.

Si finalmente la víctima no quiere pagar, empiezan a extorsionarla. Algunos afectados después de esta presión acaban abonando cantidades elevadas de dinero. Por otra parte, normalmente la obra que hacen los delincuentes suele se ser de mala calidad y el resultado es muy torpe.

En los casos de Llagostera y Cassà de la Selva, los estafadores no consiguieron ni un euro. El primer lugar donde actuaron fue en una empresa fitosanitaria de Cassà, el día 5 de noviembre. Al día siguiente, en Llagostera, otra empresa también fue víctima de la misma práctica.

Los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos y se apunta que detrás hay un grupo de extranjeros de Gran Bretaña y Francias. Actúan en grupo e intentan estafar a empresarios de ámbito local.

Hacía tiempo que no se detectaba este tipo de engaño en las comarcas gerundenses. En 2016 hubo casos y la policía llegó a neutralizar a los autores de la estafa en el Gironès y la Selva.