Vecinos y sindicatos volverán a reclamar seguridad a la petroquímica un año después de la explosión en IQOXE

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT), CCOO, UGT y otras entidades vecinales de Tarragona se concentrarán el próximo 14 de enero ante el ayuntamiento de la ciudad para volver a reclamar más seguridad en la industria petroquímica. Ese día hará exactamente un año de la explosión en la empresa IQOXE que causó tres muertos y que dejó en entredicho la seguridad en el polígono industrial y los planes de emergencias para la ciudadanía. Vecinos y trabajadores han denunciado este jueves que, un año después, "todo sigue igual". Han afirmado que la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) tiene bloqueada la comisión de seguridad en el trabajo de la Generalitat y que el Gobierno no ha cumplido las promesas que hizo a raíz del siniestro.

El acto se llevará a cabo a las 18.40 horas, justo el momento en que el pasado 14 de enero se produjo la deflagración de un reactor de la empresa IQOXE que fabricaba MPEG-500, un derivado del óxido de etileno. En la concentración se hará un minuto de silencio en recuerdo de las tres víctimas mortales, dos trabajadores y un vecino de Torreforta que sufrió el impacto de una plancha metálica procedente del reactor. Alfonso López, presidente de la FAVT, señaló que en 2020 ha sido "un año nulo" en cuanto a mejoras en la seguridad, tanto de los trabajadores como de la ciudadanía. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos del Área de Levante, la presidenta Gemma Fusté, remarcó: "la pandemia pasará, pero la inseguridad en la química perdurará". "Debemos recordar que esto nos puede pasar cada día", añadió.

Esta sensación de inseguridad y los escasos cambios que se han impulsado desde la administración han hecho que el enojo de los representantes sindicales haya crecido. Incluso no descartaron hacer una nueva huelga general, como la del 19 de febrero, en el sector de la petroquímica.

José Martín, secretario general de CCOO Industria de Tarragona, ha reconocido que entre la explosión y la huelga mantuvieron hasta siete reuniones con la Generalitat y la AEQT, en el marco de una comisión de seguridad en el trabajo. "Teníamos una reunión el 19 de marzo que debía tener un carácter definitivo" en materia de prevención de riesgos laborales, "pero vino el confinamiento", recordó Martín. El siguiente encuentro no se mantuvo hasta septiembre, y según los sindicatos entonces los representantes de la AEQT "dijeron que no se habían mirado nada", con lo que las conversaciones y los avances quedaron paralizados. "Es intolerable", expresó Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona. A día de hoy no hay fecha para la próxima reunión y por los representantes de los trabajadores la convocatoria electoral no ayuda a agilizar los acuerdos.

Desde los convocantes a la concentración también se ha puesto de manifiesto la "falta de compromiso" por parte de la Generalitat con la seguridad en la petroquímica. "Hemos recuperado el Plaseqta, pero no se ha hecho nada. Lo único que sabemos es que ahora sonarían las sirenas, pero nada más", expuso López. Con todo, han reiterado que apuestan por el futuro de la industria en la ciudad, pero "con seguridad". "Después de un año seguimos viviendo con miedo, y eso no puede ser", indicó el presidente de la FAVT.

Con todo, López ha explicado que un año después aún no se han arreglado los desperfectos en el inmueble de Torreforta, donde murió un vecino por el impacto de la plancha metálica del reactor. "Ha pasado un año y está todo igual. De estos señores no se ha preocupado nadie", espetó.

Esta concentración prevista en la plaza de la Fuente coincidirá con otra que ha convocado la Asociación de Vecinos de Bonavista en el mismo barrio de Ponent. "Bonavista ha convocado sin contar con nosotros y lo respetamos", dijo López, que ha puntualizado: "Nosotros somos los de la huelga del 19 de febrero".