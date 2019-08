Ramón Espadaler en COPE: "Si no hay presupuestos, anticipar las elecciones catalanas es inevitable"

El secretario general de Units per Avançar, Ramón Espadaler, ha declarado en COPE que "no es sostenible un Govern sin presupuestos por tercer año consecutivo". Si en el 2020 no se aprueban los presupuestos en la Generalitat, Espadaler ve inevitable que Torra convoque elecciones anticipadas en Catalunya.

Actualmente, la Generalitat está funcionando con los presupuestos del 2017, aprobados por el equipo de gobierno del expresidente Puigdemont. Ante la posibilidad de que Torra no consiga aprobar los presupuestos de 2020, Espadaler ha asegurado que el bloqueo político impacta directamente "no solo en el funcionamiento normal de la administración, sino también sobre los servicios públicos". Aun así, PSC-Units se ha mostrado dispuesto a hablar de los presupuestos, "siempre y cuando sirvan para garantizar unos servicios públicos de calidad".

Con respecto a la ausencia de un gobierno en España, Ramón Espadaler ha apelado a todos los partidos que se declaran con sentido de estado: "el contexto político interno y europeo debe llevar a todos los partidos con sentido de Estado a facilitar un Gobierno en España".Ramón Espadaler ha garantizado que hay muchas fórmulas por analizar, que la única opción no es un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos.

Espadaler ha mencionado especialmente la opción de permitir, desde el PP o Ciudadanos, un Gobierno del PSOE en minoría. También ha resaltado la opción de las grandes coaliciones entre los partidos con más representación. Aunque es una opción que daría mucha estabilidad al país, Espadaler ha remarcado que es un camino que parece imposible a día de hoy.