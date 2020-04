Organización y saber adaptarse: la clave de una familia numerosa para sobrevivir al confinamiento

Se llama Patricia y es madre de once hijos, de entre 13 y un año. Reconoce que a las familias numerosas no las tienen en cuenta prácticamente para nada. Y ahora tampoco, por ejemplo, a la hora de poner en marcha unas directrices para las salidas. Pide más flexibilidad, para que en lugar de tres niños por adulto sean cinco. ”La verdad –nos dice-, es que así me facilitaría mucho más las cosas”.

Tiene once niños y todos en edad de poder salir, según el decreto del gobierno central. Pero entre semana está sola porque su marido trabaja. ¿Y cómo se lo va a organizar entonces? Para no estar todo el día en la calle los paseos serán más cortos y en lugar de ser de una hora serán de 20 minutos: “iré sacándolos yo de tres en tres y serán rutinas más pequeñas. En lugar de estar una hora fuera daremos paseos de 20 minutos y vuelta a casa. Así podré ir sacándolos poco a poco porque durante la semana estoy sola para sacarlos. Y ya el fin de semana me dividiré con mi marido. Tendremos que hacer turnos. No me queda otra”.

ORGANIZACIÓN

Para Patricia la organización en el caso de una familia numerosa es la clave para casi todo. Los mayores ya tienen una rutina y son más autónomos, pero los pequeños están dando más guerra, sobre todo estos últimos días, cuando el confinamiento se está haciendo más pesado. Aun así, dice que lo llevan con buen humor: “estamos organizados e intentamos mantener la serenidad lo máximo posible. Aquí se respira buen humor, gracias a Dios. Y nos pedimos perdón 800 veces al día. Así que volvemos a empezar todos los días y con nuevo ánimo”.

Y lo mismo pasa cuando se tienen que seguir las clases telemáticas: organización. Tienen dos ordenadores para siete niños en edad escolar. Y se tiene que priorizar en función de las necesidades de cada uno. Y la idea también es clara: lo más importante es la actitud y sobre todo mantener el hábito de estudiar. Y otro cuestión: se ha priorizado, nos dice, la paz familiar.

DENUNCIA DE LA FANOC

Precisamente sobre esta última cuestión, desde la FANOC, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, han denunciado que un 85%de estas familias no disponen de los recursos informáticos necesarios para seguir las clases online. Por este motivo piden que el Departamento de Educación ceda en “préstamo” a estas familias algunas de las tablets o dispositivos electrónicos que están en los centros y que ahora no se están usando “teniendo en cuenta el número de niños que hay en el hogar”.