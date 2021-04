Omella reclama que las vacunas lleguen a los más pobres

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamado que las vacunas lleguen "también a los más pobres lo más rápido posible". En la inauguración de la exposición 'Covid-19 abre los ojos' que muestra la acción de Cáritas durante el primer año de pandemia, ha hecho un llamamiento a la solidaridad ante la situación de crisis. "Acabaremos todos yendo al psiquiátrico si no tenemos un coro más grande", ha manifestado. Salvador Busquets, director de Cáritas de Barcelona, ha dicho que la muestra quiere ser un "espacio de reflexión" para evitar que la crisis no la paguen los más desfavorecidos como en 2008. También han criticado que las ayudas del ingreso mínimo vital y la renta garantizada no están llegando a las familias y ha pedido a las administraciones dar un paso adelante.

Omella ha dicho que se está intentando vacunar en todo el mundo y hacerlo cuanto antes mejor, pero ha reclamado pensar también en los más pobres. Ha pedido que las farmacéuticas "piensen también en los países más pobres y como hacer para que la vacuna llegue lo antes posible y con el coste mínimo".

Con motivo del primer cumpleaños del inicio de la pandemia, Cáritas Barcelona ha inaugurado una exposición en el Museo Diocesano de Barcelona, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 30 de junio de 2021. La muestra hace un recorrido por el primer año de crisis sanitaria, económica y social.

Durante la inauguración de la exposición también se ha presentado el informe Tercera Ola del impacto de la crisis del covid en los hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona. Miriam Feu, jefe de análisis social e incidencia de Cáritas, ha remarcado que "la protección social no llega a las personas más vulnerables. Esto, sumado a la sensación de aislamiento y agotamiento, provoca que las familias sostengan situaciones insostenibles", ha lamentado.

La responsable de Cáritas ha destacado que 6 de cada 10 personas que acompañan desde Cáritas no tienen un trabajo digno, sea porque no encuentran (43,8%), o porque se ven abocadas a trabajar en el mercado informal (20%). Esta situación hace que más del 20% de las 3.500 familias o 7.500 personas atendidas por Cáritas vivan sin ningún ingreso, cuando antes de la pandemia eran el 8,2%.