Noves bandes mafioses actuen al mercat inmobiliari català

Hi ha important manca d'habitatge a Barcelona, i això també causa que apareguin nous delictes relacionats amb el mercat immobiliari. Avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar d'aquestes noves bandes que roben pisos per després llogar-los a turistes. L'Ajuntament de Barcelona persegueix aquests grups, que diuen són piramidals i mafiosos i que es dediquen al frau. Sembla que els rusos són els més actius en aquest tipus de delicte, però que també hi ha un clan familiar de brasilers especialitzat en pensions clandestines. Hem volgut parlar amb la Eva Mur, que és cap de la dirección del Servi d'Inspecció Municipal.

“Des de la direcció de Serveis d'Inspecció de l'Ajuntament de Barcelona ens fonamentem sobretot en trobar allotjament turístic sense llicència, i quan trobem aquestes xarxes ja són temes que van més enllà de la manca o no de llicència com a allotjament turístic. Nosaltres col.laborem molt amb Mossos d'Esquadra, amb registres de lloguers, amb l'Agència Tributària, però si que és cert que disposar de certes eines legals per poder lluitar més contra aquestes accions ens aniria molt bè”.

La Eva ens explica com funcionen aquests grups, i què fan amb els pisos un cop han aconseguit llogar-los: “Normalment són grups de persones que acostumen a tenir un líder, i que van a llogar pisos, com si fos una necessitat pel seu allotjament habitual. Al principi creen un perfil de llogater ideal: ingressos alts, una feina estable, donen la imatge que portaran només a la família. El propietari del pis els fa un contracte de lloguer normal, i un cop entren, sovint buiden el pis, l'omplen de lliteres i el converteixen en un allotjament turístic il.legal”

“Des del 2016, quan es va posar en marxa un pla de xoc, hem aconseguit reduir molt el nombre de pisos turístic il.legals, i això ens facilita trobar de forma més eficient a aquestes màfies. També ens ajuden les denúncies, les bases de dades que tenim, i hem arribat a identificar maneres de fer similars, vas tirant del fil i acabes trobant que hi ha un modus operandi comú”.