Los trabajadores de Nissan avisan de movilizaciones y denuncian parálisis en la búsqueda de inversores

No por inesperada, el traslado a una planta francesa de la fabricación de la nueva línea de furgonetas pequeñas comerciales, duele en los trabajadores. La decisión de Nissan es irrevocable; el 31 de diciembre cierran sus plantas en la Zona Franca y envía su producción a otras fábricas del grupo. En este caso la multinacional se aprovechará de la alianza Renault-Nissan- Mitsubishi para ensamblar el nuevo modelo e- NV200 en la planta francesa ubicada en Maubeuge.

"A pesar de ser esperado, claro que duele porque era un modelo que fabricábamos nosotros. Pero Nissan cierra el 31 de diciembre y es lógico que traslade su producción a otras plantas del grupo" manifiesta Manel Sans, responsable del sindicato UGT en Nissan. Las fábricas observan como decrece la producción a la espera del cierre total.

Y la preocupación aumenta porque los trabajadores sienten que pasa el tiempo y que nada se resuelve y que los problemas aumentan. Así la empresa externa contratada por el Ministerio para atraer inversiones , ha recibido una demanda judicial por parte de ola empresa que quedo excluida en el concurso público y ha paralizado sus gestiones.

El responsable de CCOO en Nissan, Miguel Angel Bouza señala" cada día que pasa estamos peor. Es casi marzo y no tener una empresa externa para buscar, atraer y acordar la llegada de nuevos inversores es un grave contratiempo". Ante este escenario los trabajadores han solicitado para este jueves una reunión extraordinaria de la Mesa de Reindustrialización, formada por representantes del Gobierno Central, Generalitat y los propios sindicatos, y exigen soluciones "hasta ahora hemos recibido solo buenas palabras. Pero queremos hechos y no palabras. Si este jueves no hay soluciones concretas, los trabajadores de Nissan saldremos a la calle" advierte Bouza.

Nissan emplea a 3.000 personas, hoy amenazadas por el paro el 31 de diciembre. La solución pasa para que nuevas empresas,- se habla de fabricantes de baterías eléctricas para vehículos como una de las alternativas-, se hagan cargo de las plantas y del personal que ya está especializado en el sector de la automoción. El problema es que la competencia para atraer inversiones es brutal y todos los países lucen sus atractivos y posibilidades para los futuros inversores. Y los sindicatos alertan que se está perdiendo mucho tiempo que luego se lamentará.