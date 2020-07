L'Hospitalet de Llobregat cierra pistas deportivas al aire libre para evitar la propagación del virus

El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha cerrado las pistas deportivas al aire libre para evitar contactos que faciliten la propagación del Covid-19, según han confirmado fuentes municipales.

El consistorio ha tomado esta decisión después de que en la última semana se haya pasado de 30 casos confirmados a más de 100 en la segunda ciudad de Cataluña. La alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, alertó el fin de semana de este "rebrote" en la ciudad, con casos concentrados sobre todo en los barrios de la Torrassa, Collblanc y la Florida. El Ayuntamiento de L'Hospitalet espera recibir la información necesaria del Gobierno para poder hacer el seguimiento de los casos positivos y asegurarse de que estas personas cumplen el confinamiento.

De momento, el ejecutivo municipal desconoce quiénes son los positivos y donde viven. Marín ha pedido a los ciudadanos que "tengan cuidado" de ellos mismos para evitar una expansión de los contagios, que ahora se concentran en núcleos familiares. Además, la alcaldesa ha avisado que hay que tener en cuenta los riesgos que conllevan la alta densidad de población y la movilidad en toda el área metropolitana de Barcelona.

La alcaldesa ha señalado que el consistorio ha comenzado por cerrar cinco pistas deportivas para evitar aglomeraciones de gente joven y no descarta cerrar los parques públicos de la ciudad. "No podemos tener patrullas de la Guardia Urbana a cada espacio", dijo. Aunque Salut asegura que la situación en L'Hospitalet está controlada, Marín ha apuntado que si no se para, en cualquier momento puede descontrolarse y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a hacer uso de la mascarilla, mantener las distancias y lavarse las manos. Durante los próximos días se pondrá en marcha una comisión de seguimiento del Covid-19 en la ciudad con presencia de representantes del Ayuntamiento y de la Generalitat.