Ignacio Garriga: a VOX se le quiere aplicar un "cordón totalitario"

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, dice que lo que se quiere aplicar a VOX no es un cordón sanitario, sino “totalitario”. Así se ha referido al documento que ha presentado el PSC a otros partidos para que la formación que preside Santiago Abascal no tenga ninguna representación en los órganos de gobierno de la cámara catalana. Y no sólo eso, también se pretende que ninguno de los diputados de VOX forme parte de las mesas de las comisiones, y se insta a las demás formaciones a no firmar las iniciativas legislativas, enmiendas o propuestas de resolución que presente VOX.

Garriga explicaba a COPE que lo que es una “anomalía democrática” es que determinados partidos, como la CUP o los Comunes, que “recientemente” han fomentado, y han promovido “esas bandas organizadas, ese terrorismo callejero” estén en las instituciones. Y dejaba claro que nadie “les va a callar” y van a denunciar lo que los otros partidos no quieren, como el “el despilfarro político, el adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña, la inmigración ilegal o la inseguridad”.

ILLA PIDE A SUS DIPUTADOS "ACTUAR CON LA MIRADA ABIERTA"

Por otro lado, el socialista Salvador Illa ha recordado a sus diputados, en la primera reunión del grupo parlamentario, que deben actuar con “la mirada abierta” teniendo en cuenta que representan a todos los catalanes, los hayan votado o no, y que el su objetivo es unir y no dividir. También pedía dejar de lado “los sectarismos”.

Y Eva Parera, diputada electa por el Partido Popular dice que no es una buena idea limitar derechos políticos de un partido. Recuerda que VOX es la cuarta fuerza en el Parlamento, y esto quiere decir, dice, que los han votado muchos catalanes. También ha recordado que el PSOE en el Congreso sí ha aceptado los votos de VOX cuando los ha necesitado.