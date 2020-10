La Generalitat advierte que si las nuevas medidas no funcionan se irá a un confinamiento domiciliario

En 1 semana Cataluña ha pasado de "una estabilidad tensa", con un promedio de 7.000 contagios semanales en septiembre, a un escenario de "máxima preocupación" al acelerarse la pandemia y sumar 12.000 contagios semanales en octubre. Esta preocupante subida y la amenaza de un colapso en hospitales; hoy se superan el millar de ingresos por Covid, conduce a extremar las medidas restrictivas para contener los contagios. En el hospital Vall de Hebrón a partir de hoy se aplazan operaciones y visitas programadas a causa del incremento de Covid.

El Procicat acuerda cerrar bares y restaurantes, salas de juego. Limitar el aforo a los comercios, suspender las actividades deportivas no profesionales y rebajar al 50% el aforo en cines y teatros. También se recomienda el teletrabajo y reducir todas las salidas del domicilio. Todas las medidas entrarán en vigor a partir de la medianoche de mañana y su vigencia es por 15 días. Pasadas estas dos semanas, el Govern de la Generalitat analizará los datos para mantenerlas o flexibilizarla. Lo que se ha descartado es un confinamiento perimetral, que la Generalitat aplicó en Lleida en el mes de julio.

La Generalitat asume que es el inicio de la segunda ola del coronavirus y que es necesario actuar. El presidente en funciones Pere Aragonés señala "son medidas duras, difíciles pero necesarias. La tendencia es creciente y cada día va a más. Si no actuamos volveremos a la situación de marzo. Todas las medidas están justificadas". Aragonés advierte que si no hay mejora en estas semanas "la alternativa es el cierre total. Volver al confinamiento domiciliario, lo queremos evitar de todas las maneras y por eso es muy importante la colaboración ciudadana". Los Mossos trabajaran para el cumplimiento de las normas y las multas pueden llegar a 300 euros para los no reincidentes.

La medida más extrema es el cierre total de bares y restaurantes, que solo podrán servir a domicilio, y que su patronal ya ha anunciado un recurso judicial para frenar el cierre total. Aragonés no teme que la justicia anule esta medida " está hecha con criterios médicos. Son zonas de relajamiento personal y en la actual situación no nos los podemos permitir".

La Generalitat argumenta que es clave reducir el ritmo de contagios para afrontar en mejor situación la campaña de navidad.