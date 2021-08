Enfermeras critican que Salud habilite a técnicas en cuidados auxiliares para vacunar

La Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya y el sindicato Satse han mostrado este martes su desacuerdo con la habilitación por parte de la Conselleria de Salud de la Generalitat para que el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) pueda administrar la vacuna del coronavirus, y han pedido que se retire la instrucción que lo posibilita.

Fuentes de la Conselleria de Salud han asegurado a Europa Press que se ha habilitado como "medida preventiva" que las TCAI puedan administrar vacunas en caso de que sea necesario y asegurar así la continuidad de la campaña.

Han asegurado que la medida permitiría aumentar el número de profesionales disponibles para vacunar y, en caso de un aumento de contagios liberar a las enfermeras para que puedan apoyar en dispositivos con alta carga asistencial como los CAP u hospitales.

Salud ha asegurado que la actuación de las TCAI en la administración de la vacuna requeriría dos condiciones: tendrían que completar previamente una formación específica y realizar la vacunación bajo la supervisión de enfermeras y solo intervendrían si no hay disposición de otros colectivos profesionales que tienen competencia para vacunar.

Las mismas fuentes han asegurado que en estos momentos Salud "no tiene previsto activar esta medida", y que en el supuesto de que fuera necesario sería de forma transitoria.

La Aificc ha considerado en un comunicado que esta decisión de Salud de habilitar esta posibilidad "no es más que una violación de las competencias enfermeras, es una falta de respeto a la profesión enfermera y a las enfermeras que cada día están dando el 100% en la prevención y control de la epidemia".

La asociación ha dicho que en los CAP y los puntos de vacunación masiva, las enfermeras han dado respuesta a las demandas de cobertura de las agendas de vacunación, que el problema "no es la falta de enfermeras, sino de dosis disponibles en algún periodo" y que la administración de la vacuna contra el covid-19 por la vía intramuscular es competencia exclusiva de las enfermeras y de otras especialidades de la salud con formación universitaria.

"RIESGO"

Satse ha criticado en un comunicado que Salud posibilite que "personal no cualificado de formación profesional se responsabilice del proceso de vacunación, poniendo no solo en riesgo la seguridad del paciente, sino de los propios trabajadores no cualificados a los que se les impone cometer un presunto delito por cometer presunto intrusismo".

El sindicato ha recordado a las enfermeras de Catalunya que la administración de la vacuna es una labor profesional no delegable, y ha advertido de que "actuará judicialmente y de manera individual contra cada trabajador no cualificado y sin competencias legales para administrar la vacuna".

Por su parte, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha aplaudido que se habilite la capacidad para llevar a cabo la vacunación y colaborar con los miembros del equipo de enfermería, esperando que no sea una medida que "no sea solo fruto de una falta de profesionales".