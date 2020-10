Vecinos de Sant Vicenç de Castellet exigen "soluciones inmediatas" para frenar la ocupación

Los vecinos de Sant Vicenç de Castellet, en el Bages, han entregado una instancia al Ayuntamiento, acompañada de 1.841 firmas, donde exigen "soluciones inmediatas" a las ocupaciones delincuenciales. También asseguran que algunos vecinos "se han visto obligados a trasladarse". Desde el colectivo calculan que hay inmuebles ocupados hasta en 20 viales del municipio. En algunos casos, se han ocupado bloques enteros.

La portavoz, Inma Bizarro, afirma que no han dejado las firmas en el Ayuntamiento porque no querían dejar constancia de que entre los adheridos hay empleados municipales que secundan la reivindicación. "Pero si las quieren ver, no tenemos ningún problema", ha aclarado Bizarro. "Nuestro pueblo es muy bonito y se está deteriorando por culpa de esta situación", afirmaba la portavoz.

El objetivo de la instancia es pedir al Ayuntamiento "que deje de vender humo y hagan algo". Aseguran que las calles del municipio se han vuelto "intransitables" y que hay pisos ocupados prácticamente en todo el pueblo. "Estamos hartos de la ocupación, de los robos y las amenazas", ha explicado Inma Bizarro, añadiendo que la situación "es más grave cada día que pasa".

Esta misma semana, explican los vecinos, se cortó el agua de un piso ocupado. "Como represalia, destrozaron el contador del bloque, dejando a todos los vecinos sin agua", dice Bizarro. Peleas en la calle, robos en la vía pública o "que entren a un supermercado i se lleven una bolsa sin pagar, como si nada", está acabando "con la paciencia de los vecinos". "La gente va con miedo de que le roben, y no es una situación de ahora, es de antes del confinamiento", asegura, añadiendo también que "la gente está empezando a cansarse, temen que pueda pasar algo grave", manifiesta la portavoz.