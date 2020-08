Els Mossos denuncien els organitzadors de la cercavila d'aquest dissabte a la Festa Major de Vilafranca

Els Mossos d'Esquadra han denunciat els organitzadors de la cercavila que aquest dissabte ha reunit centenars de persones al centre de Vilafranca del Penedès. La policia remarca que els participants a aquest acte aliè a la programació oficial han incomplert les mesures de prevenció de la covid-19, ja que no s'ha mantingut la distància de seguretat. L'Ajuntament de Vilafranca, responsable dels actes oficials de la Festa Major, ha assegurat reiteradament durant les últimes hores que les actuacions dels balls populars que han provocat les aglomeracions han estat un acte espontani i sense cap autorització municipal. El consistori ha lamentat la situació viscuda a la vila i ho ha definit com una "irresponsabilitat". I també ahir al barri de Sants de Barcelona, els Mossos d'Esquadra van desmantellar una festa il·legal, que s'estava cel·lebrant a una nau industrial de la Zona Franca a la qual hi van assistir unes 160 persones. La policia va dentenir a una persona per pressumpte tràfic de drogues, i van denunciar a tots els assistents per no complir les mesures de seguretat.