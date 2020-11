Detienen al conductor de un camión de materias peligrosas que circulaba bebido y se accidentó en la AP-7

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del lunes el conductor de un camión de materias peligrosas que sufrió un accidente en la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) y que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Hacia las once de la noche del domingo el vehículo se salió de la vía y volcó, aunque la carga no generó ninguna situación de peligro. El conductor, de 30 años y vecino de un municipio de Almería, salió ileso pero presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Dio una tasa de 0,60 mg / l de aire expirado en la prueba de alcoholemia, cuando por el tipo de vehículo que conducía no podía superar los 0,15 mg / l. De ahí que los agentes lo detuvieron por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Los Mossos también denunciaron al camionero por incumplir las restricciones de circulación de los vehículos de materias peligrosas, dado que no pueden circular entre las ocho de la mañana y la medianoche en días festivos. Lunes por la mañana quedó en libertad con la obligación de presentarse ante el juez cuando sea requerido.

Denunciado otro conductor bebido que circulaba en horario de confinamiento nocturno

Por otra parte, los Mossos denunciaron otro conductor que el pasado viernes, hacia las diez y media de la noche, sufrió una salida de vía con el turismo en la C-37, en el Pont d'Armentera (Alt Camp ). El hombre, un vecino de Valls de 40 años, dio una tasa de 0,95 mg / l, cuando la máxima permitida es de 0,25 mg / l.

La patrulla comprobó que el vehículo provenía de Reus y estaba circulando en pleno confinamiento nocturno a raíz de la crisis sanitaria. Según la policía, no se trataba de un desplazamiento esencial ni justificado, por lo que denunciaron administrativamente los tres ocupantes adultos del turismo.