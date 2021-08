Desacuerdo entre los socios del Ayuntamiento de Barcelona sobre la ampliación del aeropuerto del Prat

La teniente de alcaldía de urbanismo, infraestructuras y movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha criticada el acuerdo entre el Estado y la Generalitat por la ampliación del aeropuerto del Prat.”Perplejidad ante la falta de respeto institucional en la mesa catalana que estudiaba la ampliación del aeropuerto. Puigneró va un 2 de agosto en Madrid y compra la ampliación que propone Aena sin considerarla. Cuesta de creer que Aragonés y ERC acaten esto”, ha dicho Sanz en un Twitter.

De hecho, la teniente de alcaldía de Urbanismo e infraestructuras de Barcelona considera que el pacto es un “cheque en blanco en toda regla” y que no garantiza el espacio natural del Delta y la Ricarda. "Además, no representa acción contra la crisis climática, como exige la UE, ni tampoco es ninguna garantía de que no supondrá más lowcost (20 millones más de turistas) en el aeropuerto de Barcelona", puntualizó Sanz.

Por contra, el primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, JaumeCollboni, ha elogiado el acuerdo entre el Estado y la Generalitat. “Es una magnífica noticia para Barcelona y Catalunya que nos permitirá convertir-nos en un hub intercontinental, atraer inversiones y generar miles de lugares de trabajo. Nuestro futuro está en juego”, ha señalado Collboni también en Twitter.

En paralelo, el primer teniente de alcaldía ha asegurado que a partir de ahora se trabajará "para que el proyecto garantice los estándares europeos de sostenibilidad ambiental. Estamos convencidos de que crecimiento y sostenibilidad pueden ir de la mano", aseguró el primer teniente de alcaldía de Barcelona.

Finalmente, Collboni ha querido agradecer el "triunfo del sentido común" gracias al impulso de la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. "Ha hecho posible un acuerdo histórico para desatascar un proyecto vital para Barcelona. Después de años de parálisis, queda demostrado que el diálogo es la vía para hacer avanzar Barcelona, Cataluña y España", ha concluido el primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona.

L’acord per a l'ampliació de #ElPrat és una magnífica notícia per a #Barcelona i Catalunya que ens permetrà convertir-nos en un hub intercontinental, atreure inversions i generar milers de llocs de treball. El nostre futur està en joc. pic.twitter.com/tIHv5NPDES — Jaume Collboni (@jaumecollboni) August 2, 2021